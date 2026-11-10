Huy động thợ lặn tìm nam sinh 18 tuổi mất liên lạc ở Nghệ An

Chiều 10/11, lực lượng chức năng cùng các nhóm thiện nguyện tổ chức tìm kiếm H.X.Q (18 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) tại khu vực cầu Diễn Thành, xã Diễn Châu.

Nhiều người tập trung ở dưới chân cầu Diễn Thành theo dõi quá trình tìm kiếm em Q.

Công tác tìm kiếm có sự tham gia của thợ lặn nhưng đến nay chưa có kết quả. Thời tiết lạnh, sóng lớn khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân cũng tập trung tại khu vực để theo dõi sự việc.

Theo trình báo của gia đình, Q. rời nhà lúc 4h ngày 9/11 để đến trường trên địa bàn thành phố Vinh cũ. Tuy nhiên, sau đó gia đình mất liên lạc với nam thanh niên.

Thợ lặn nỗ lực tìm kiếm nam sinh mất liên lạc nhiều giờ tại khu vực cầu Diễn Thành nhưng chưa có kết quả.