Huy động thiết bị bay không người lái phát hiện sớm nguy cơ sạt lở, lũ quét

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Những ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn kéo dài, trên diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ làm 3 người chết, 8 nhà sập đổ, 111 nhà hư hại, gần 20.000 nhà bị ngập. Đến nay, còn trên 5.000 nhà ở ven sông, vùng thấp trũng thuộc Hà Nội và Ninh Bình bị ngập.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tình trạng ngập lụt khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội, Ninh Bình tiếp tục diễn ra.

Từ ngày 21-24/9, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, gây ngập sâu, sạt lở đất; lũ trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động 1.

Chủ động di dời người già, trẻ em khỏi khu vực nguy hiểm

Để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, các bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân, đồng thời khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và các địa phương bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua, dự báo bị ảnh hưởng mưa lũ những ngày tới, huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế ra khỏi khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương triển khai biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cùng với đó, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ theo đúng quy định; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục nhanh các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất, kinh doanh ngay sau mưa lũ.

Dùng thiết bị bay không người lái khảo sát khu vực xung yếu

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, nhất là trong bối cảnh nước ta có thể chịu tác động của El Nino mạnh trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư bảo đảm an toàn.

Bộ Quốc phòng đồng thời chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Bộ Công an được giao chỉ đạo triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lũ; vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các khu vực bị ngập sâu, chia cắt; bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính.

Công điện được gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.