Huy động sức mạnh toàn xã hội phòng, chống ma túy và tội phạm

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 5/11, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: QH

Lấy người dân làm trung tâm

Về mục tiêu tổng quát, Chương trình hướng tới phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm, lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng.

Chương trình đặt trọng tâm vào tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư trang thiết bị và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và tội phạm.

Trong đó, lấy phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, hướng tới kéo giảm bền vững tội phạm; giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển.

Chương trình gồm 10 dự án thành phần, do các bộ, ngành chủ trì thực hiện.

Cụ thể, Bộ Công an chủ trì các dự án: Phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng xã, phường, đặc khu trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì dự án truyền thông, giáo dục, xây dựng văn hóa bài trừ tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bộ Quốc phòng chủ trì dự án nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Bộ Tư pháp chủ trì dự án nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, truy tố và xét xử.

Bộ Y tế chủ trì dự án tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy.

Với việc triển khai đồng bộ 10 dự án thành phần, Chương trình hướng tới huy động sức mạnh tổng hợp của các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với ma túy và tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Theo đề xuất của Chính phủ, tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 là 45.301 tỷ đồng.

Trong đó, phần kinh phí đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 tại Nghị quyết số 163/2024/QH15 tối thiểu là 22.450 tỷ đồng.

Năm 2025, Bộ Công an và một số bộ đã bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên 11,515 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ của Chương trình.

Tổng kinh phí Chính phủ đề nghị phê duyệt bổ sung là 22.851 tỷ đồng.

Đối với giai đoạn 2031-2035, dự kiến tổng kinh phí thực hiện Chương trình khoảng 18.151 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030, tình hình thực tiễn công tác phòng, chống ma túy và tội phạm, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đề xuất nguồn lực cần huy động cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QH

Cần nâng dần yêu cầu

Thẩm tra về chương trình, Ủy ban Pháp luật Tư pháp của Quốc hội nhận thấy hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết cơ bản bám sát chủ trương của Đảng, đáp ứng, giải quyết các yêu cầu cấp bách, khách quan của công tác phòng, chống ma túy và tội phạm trong tình hình mới.

Phạm vi, thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2026 đến hết năm 2035, bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2026 đến hết năm 2030 và giai đoạn 2 từ năm 2031 đến hết năm 2035 là phù hợp.

Bên cạnh đó, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát một số nội dung để bảo đảm tính thống nhất, chính xác, gắn kết giữa chỉ tiêu với nhiệm vụ, hoạt động, nguồn lực thực hiện; rà soát bảo đảm các chỉ tiêu giữa 2 giai đoạn (giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2031 - 2035) có sự kế thừa và nâng dần yêu cầu.