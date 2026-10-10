Huy động sức mạnh toàn dân xây dựng khu phố không ma túy

Bà Dương Thị Cẩm Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận phát biều tại buổi lễ.

Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống ma túy

Phát biểu phát động tại buổi lễ, bà Dương Thị Cẩm Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể Nhân dân.

Các đại biểu tham dự.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, bà đề nghị Công an phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và 31 khu phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Cùng với đó, cần chú trọng công tác giáo dục, quản lý, hỗ trợ thanh thiếu niên trước nguy cơ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy; quan tâm giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện và phát sinh tội phạm.

Trưởng Công an phường Phú Thuận Phạm Hồng Nam phát biểu tại buổi lễ

Bà Dương Thị Cẩm Hồng yêu cầu việc xây dựng phường Phú Thuận không ma túy phải được triển khai thực chất, thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng khu phố, từng hộ gia đình và mỗi người dân.

Qua đó, phường phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng 31/31 khu phố đạt tiêu chí không ma túy trong năm 2026, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hưởng ứng đợt phát động, ông Phạm Hồng Nam - Trưởng Công an phường thể hiện quyết tâm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và khu phố trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng kêu gọi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; phát huy tinh thần tương trợ, chung tay hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện các khu phố ký cam kết xây dựng khu phố không ma tuý.

Ký cam kết xây dựng khu phố không ma túy, lan tỏa thông điệp đến người dân

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi lễ là việc đại diện 31 khu phố trên địa bàn phường ký cam kết xây dựng “Khu phố không ma túy” năm 2026.

Thông qua việc ký cam kết, các khu phố thể hiện quyết tâm nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm ma túy; đồng thời phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, từng gia đình và mỗi người dân.

Đây cũng là cơ sở để tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các giải pháp phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Nghi thức phát lệnh ra quân

Ngay sau nghi thức phát lệnh ra quân, đoàn tuyên truyền lưu động gồm 3 xe loa và 10 xe máy xuất phát, di chuyển qua các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Quỳ, Đào Trí, Phú Thuận, Gò Ô Môi, Hoàng Quốc Việt và Chuyên Dùng 9.

Với cờ, phướn, pa-nô cùng các khẩu hiệu trực quan như “Không thử ma túy dù chỉ một lần”, “Mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ phòng, chống ma túy”, đoàn tuyên truyền đã đưa thông điệp phòng, chống ma túy đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cộng đồng trong chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn này.

Đoàn tuyên truyền lưu động di chuyển qua các tuyến đường

Lễ phát động và ra quân tuyên truyền là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng phường Phú Thuận không ma túy năm 2026.

Với sự quyết tâm của chính quyền, lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng của Nhân dân, phường Phú Thuận hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu 31/31 khu phố không ma túy.