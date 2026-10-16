Huy động sức dân, kiến tạo 'mạch máu' giao thông nông thôn

Gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo đà phát triển

Là tỉnh có mạng lưới sông ngòi dày đặc, Cà Mau gặp không ít khó khăn trong phát triển giao thông đường bộ. Nhiều tuyến đường đất đen lầy lội vào mùa mưa, đường bê tông nhỏ hẹp, xuống cấp; tình trạng sụt lún, sạt lở do tác động của biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân.

Để từng bước khắc phục những hạn chế này, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng GTNT giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% khóm, ấp có đường bê tông thông suốt. Toàn tỉnh dự kiến triển khai khoảng 4.089 công trình, tổng chiều dài 8.470 km, với nhu cầu kinh phí trên 14.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hoá và đóng góp của Nhân dân.

Ngày 15/10, 22 công trình GTNT đồng loạt được triển khai tại 19 xã, phường, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 16-NQ/TU đề ra. (Ảnh chụp tại xã Vĩnh Lợi)

Ông Lê Thành Huấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết, giai đoạn 2026-2027, tỉnh phấn đấu cứng hoá mặt đường 1.251 tuyến đã hoàn thành nền đất đen, với tổng chiều dài khoảng 2.160 km; đồng thời vận động xã hội hoá xây dựng mới, sửa chữa 738 cầu.

Giai đoạn 2028-2030, tiếp tục nâng cấp mặt đường hư hỏng tại 538 tuyến, xã hội hoá sửa chữa, nâng cấp 264 cầu với kinh phí khoảng 132 tỷ đồng; mở rộng mặt đường 1.485 tuyến và cứng hoá thêm 815 tuyến đường mới.

“Hiện tỉnh đã thành lập các tổ phối hợp, xuống từng xã, phường nhằm hướng dẫn, kiểm soát và hỗ trợ đôn đốc tiến độ”, ông Lê Thành Huấn cho biết thêm.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, khi đề án hoàn thành, hệ thống GTNT được đầu tư đồng bộ sẽ cải thiện diện mạo nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Những công trình giao thông nông thôn được khởi công, đáp ứng mong đợi của người dân. (Ảnh chụp tại xã Phú Mỹ)

Phát huy sức dân, chung tay mở đường

Hiện thực hoá mục tiêu trên, sáng 15/10, Cà Mau ra quân thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU bằng việc khởi công 22 công trình GTNT tại 19 xã, phường. Đây là bước khởi đầu cho đợt triển khai, huy động nguồn lực thực hiện các công trình theo kế hoạch của tỉnh.

Tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, nhu cầu vốn đầu tư GTNT rất lớn, trong khi nguồn lực địa phương còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh nguồn lực Nhà nước, sự chung tay của doanh nghiệp và Nhân dân có ý nghĩa quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Từ bài học huy động sức dân trong Chiến dịch xoá nhà tạm, nhà dột nát, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, đóng góp phù hợp với điều kiện của mình, từ kinh phí, ngày công lao động đến tự nguyện hiến đất, dọn dẹp mặt bằng. Cùng với xây dựng, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ, duy tu công trình, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư lâu dài.

Lãnh đạo Xã Trần Phán cùng đoàn viên, hội viên thể hiện quyết tâm thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn, tại lễ phát động sáng 15/10.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU nhận được sự đồng thuận cao, tạo niềm phấn khởi trong Nhân dân các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Ấp 1, Xã Nguyễn Phích, chia sẻ: “Nghe tin Nhà nước làm lộ, bà con ai nấy đều hăng hái hiến đất dọn đường, tự nguyện dời hàng rào, chặt cây xanh cổ thụ mà không chút đắn đo. Bởi, khi có tuyến lộ bê tông mới, người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, diện mạo vùng quê cũng khang trang hơn”.

Niềm mong đợi đường mới cũng hiện rõ trong câu chuyện chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lẹ, Ấp 3, xã Khánh An, khi xã vừa khởi công tuyến lộ Kênh Giữa dài hơn 1.000 m, mặt đường bê tông cốt thép rộng 2,5m kết hợp kè cừ tràm chống sạt lở, tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng. Theo bà Lẹ, người dân trong xóm đã chờ tuyến đường hơn 60 năm. Tuyến đường phục vụ hơn 30 hộ dân, khi hoàn thành sẽ giúp việc đi lại, giao thương thuận tiện hơn, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho trẻ em đến trường trong mùa mưa.

Với mục tiêu hoàn thành đề án vào năm 2030, bên cạnh việc chủ động bố trí, huy động nguồn lực, các địa phương cần bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công và phát huy sự đồng thuận của người dân.

Khi đề án cán đích vào năm 2030, những tuyến đường mới không chỉ giúp các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân, mà còn thắt chặt sợi dây gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân./.