Thống kê cho thấy, 9 tháng qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ, tăng 11,4%, chiếm 86,2% tổng thu. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 708,6 nghìn tỷ, bằng 74,1% kế hoạch, tăng 19,7% về tỷ lệ và tăng 217,5 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ. Thu hút vốn FDI cũng tiếp tục là điểm sáng khi vốn đăng ký 10 tháng qua đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%. Số vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, riêng tháng 10 xuất siêu tới 7,31 tỷ USD.

Những kết quả này cho thấy sự tăng trưởng mạnh, thực chất của nền kinh tế dựa trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững. Thế nhưng, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, một chuyên gia cho rằng sẽ cần nguồn lực rất lớn. Cụ thể, để duy trì tốc độ tăng trưởng 10%/năm, tổng vốn đầu tư xã hội thường phải duy trì ở mức 35 - 40% GDP, tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư hàng năm cũng phải đạt 13 - 15%/năm. Riêng với nước ta, thời gian tới, dù năng suất các nhân tố tổng hợp TFP đã được cải thiện nhưng quy mô vốn đầu tư vẫn phải duy trì tương đương 40% GDP và phải đóng góp 40 - 42% cho tăng trưởng kinh tế.

Tốc độ tăng vốn đầu tư cũng phải đạt khoảng 12 - 13% mỗi năm. Từ nay đến năm 2030, trung bình mỗi năm cả nước cần từ 280 - 300 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng vốn bình quân 14%/năm. Tính chung giai đoạn 2026 - 2030, cả nước cần khoảng gần 1.500 tỷ USD cho đầu tư phát triển, trong khi đó ngân sách nhà nước chỉ bảo đảm được khoảng 20 - 22%, còn lại 78 - 80% phải huy động từ khu vực tư nhân trong nước và quốc tế - vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Ở góc nhìn khác, một đại biểu Quốc hội rằng, để thực hiện tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo, yếu tố cốt lõi là phải giải phóng các điểm nghẽn, phân bổ được các nguồn lực. Đồng thời, phải giữ vững đà tăng trưởng, chuyển hóa thành những động lực tăng trưởng thực chất. Rằng, vấn đề cần quan tâm không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm mà là tăng trưởng từ đâu, chất lượng và tính bền vững như thế nào?

Quý IV/2026 và cả năm 2026, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số với hàng loạt giải pháp như tiếp tục hoàn thiện, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, không để phát sinh những điểm nghẽn mới. Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua việc trình Quốc hội ban hành, sửa đổi nhiều luật Đây là những động lực rất lớn, bởi như phân tích của một đại biểu Quốc hội thì một nền kinh tế có thể có nhiều tiềm năng, có nguồn lực, có doanh nghiệp và có khát vọng vươn lên nhưng những tiềm năng ấy có được chuyển hóa thành tăng trưởng hay không, có nguồn lực có được khơi thông hay không phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của thể chế.

Với 45 chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, ngoài 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, điều quan trọng, như ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng thì trước tiên phải thúc đẩy mạnh mẽ các động lực, lĩnh vực phát triển thông qua các giải pháp như hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, giải quyết vấn đề một cách thực chất.

Tiếp đó là phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm chi đầu tư công và chi thường xuyên. Phát hành các loại hình trái phiếu, vay ODA, huy động nguồn vốn tín dụng, tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, vốn đầu tư FDI; phát triển thị trường vốn trung, dài hạn hiện đại, khuyến khích phát triển trái phiếu doanh nghiệp…

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là thách thức không nhỏ, đồng thời cũng là quyết tâm phát triển, là yêu cầu đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng. Nhưng quan trọng hơn, các thành quả tăng trưởng phải được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực như thu nhập, việc làm, năng lực cạnh tranh, cơ hội phát triển và chất lượng cuộc sống.