Huy động robot tham gia xử lý tình huống giả định TNGT liên hoàn, cháy nổ phức tạp trước cửa hầm Hải Vân

Chiều 12-11, tại khu vực cửa hầm phía Nam hầm Hải Vân (TP Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tình huống giả định TNGT nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ đưa người tài xế mắc kẹt trong cabin đi cấp cứu

Theo kịch bản, một xe tải trọng 9 tấn lưu thông theo hướng Nam - Bắc bất ngờ nổ lốp trước bên tài, mất lái, đâm vào thành hầm. Xe tải di chuyển phía sau không kịp xử lý, tiếp tục va chạm mạnh khiến 2 tài xế và 2 phụ xe mắc kẹt trong cabin.

Trên xe 29 chỗ, hành khách gặp nạn cũng được giải cứu kịp thời

Nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm

Lực lượng chức năng sơ cứu hành khách, tài xế trước khi được đưa đi cấp cứu chuyên nghiệp

Cách vị trí va chạm đầu tiên khoảng 20 m về phía Nam, một xe khách 29 chỗ và một xe khách 16 chỗ tiếp tục xảy ra tai nạn liên hoàn. Vụ việc khiến nhiều hành khách bị thương, một lái xe và một phụ xe mắc kẹt trong phương tiện. Giao thông khu vực đường dẫn vào hầm bị ùn tắc kéo dài.

Các mũi công tác triển khai phương án cứu hoả ngay miệng hầm Hải Vân

Vụ va chạm mạnh khiến xe tải bị chập điện, phát sinh nguy cơ cháy tại cabin. Nhiên liệu từ thùng dầu rò rỉ ra ngoài, kết hợp khói và nhiệt lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các phương tiện xung quanh.

Phun bọt để dập tắt và khống chế đám cháy

khi phát hiện sự cố, nhân viên bảo vệ báo Trung tâm điều hành và triển khai cứu nạn tại chỗ. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng huy động lực lượng cùng các phương tiện chuyên dụng, gồm xe chữa cháy, robot chữa cháy và xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường phối hợp xử lý.

Tại khu vực xe tải, lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị thủy lực chuyên dụng để banh, cắt các kết cấu kim loại, tạo khoảng trống tiếp cận và đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Robot được huy động để tham gia tiếp cận chữa cháy những khu vực phức tạp

Cùng với công tác cứu người, các xe chữa cháy triển khai đội hình phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Robot chữa cháy được điều động tiếp cận xe tải, phun dung dịch chữa cháy, dập tắt đám cháy giả định.

Đám cháy dần được khống chế bởi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các mũi công tác

Buổi thực tập phương án nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, chỉ huy, thông tin liên lạc và triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hầm Hải Vân.

Buổi thực tập đạt kết quả đề ra, qua đó nâng cao năng lực ứng phó sự cố, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn khai thác hầm và lưu thông qua khu vực

Qua đó, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn khai thác hầm và lưu thông qua khu vực giữa TP Huế và TP Đà Nẵng.

Bảo Nam