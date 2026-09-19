Huy động qua kênh trái phiếu, Ngân hàng BIDV (BID) thu về hàng nghìn tỷ đồng vốn dài hạn

Phát hành riêng lẻ các lô trái phiếu kỳ hạn dài

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa gửi văn bản báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả thực hiện các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ. Theo thông tin công bố, ngân hàng đã phát hành thành công 200 trái phiếu mang mã BIDL12622 vào ngày 14 tháng 09 năm 2026. Với mệnh giá 1 tỷ đồng cho mỗi đơn vị, tổng giá trị huy động của toàn lô đạt 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 6 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 14 tháng 09 năm 2032. Mức lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi 8,2% mỗi năm. Đáng chú ý, điều kiện phát hành của lô chứng khoán nợ này có đi kèm các điều khoản chuyên biệt về hoán đổi và quyền mua lại trước hạn.

Trước đợt huy động này, dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng ghi nhận ngân hàng đã chào bán thành công 150 trái phiếu mã BIDL12620 vào ngày 04 tháng 09 năm 2026. Lô giấy tờ có giá này có chung mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị, mang về 150 tỷ đồng cho tổ chức phát hành. Điểm đặc biệt của đợt gọi vốn này là kỳ hạn kéo dài lên đến 14 năm, ngày đáo hạn rơi vào 04 tháng 09 năm 2040 và áp dụng mức lãi suất cố định 8% mỗi năm.

Thu về hơn 3.480 tỷ đồng từ đợt chào bán ra công chúng

Ở kênh huy động đại chúng, vào ngày 09 tháng 09 năm 2026, ngân hàng cũng đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3. Quá trình phát hành này được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp vào cuối tháng 12 năm 2025. Theo kế hoạch được phê duyệt, tổ chức tín dụng này phân phối hơn 43,3 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và được tính là nợ thứ cấp của ngân hàng.

Kết thúc quá trình phân phối, ngân hàng đã chào bán thành công hơn 34,8 triệu trái phiếu, tương đương 80,31% tổng khối lượng kế hoạch. Trong cơ cấu phát hành, mã BIDL2633007C ghi nhận gần 11 triệu trái phiếu được phân phối cho 924 nhà đầu tư, mang về gần 1.100 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 7 năm với mức lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,25% mỗi năm.

Mã thứ hai là BIDL2634008C với gần 15,3 triệu trái phiếu được bán cho 179 nhà đầu tư, tương ứng tổng giá trị huy động hơn 1.527,2 tỷ đồng. Kỳ hạn của lô này kéo dài 8 năm và áp dụng mức lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,3% mỗi năm. Mã cuối cùng là BIDL2636009C ghi nhận hơn 8,5 triệu đơn vị phân phối thành công cho 87 nhà đầu tư, thu về hơn 853,3 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 10 năm với mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25% mỗi năm. Tổng cộng sau đợt chào bán ra công chúng, ngân hàng đã thu về hơn 3.480,5 tỷ đồng.