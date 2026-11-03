Huy động nguồn lực xã hội phát triển thể thao Công an nhân dân

Tham dự và đại diện ký kết biên bản ghi nhớ, về phía Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch hiệp hội; về phía VINASME có TS. Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch VINASME.

Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và VINASME ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Việc ký kết được thực hiện trên cơ sở kết quả buổi làm việc ngày 17/9/2026 giữa hai hiệp hội, nhằm tạo cơ sở phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai hiệp hội xác định là đối tác ưu tiên trong việc xây dựng, phát triển các chương trình kết nối doanh nhân, giao lưu thể thao và vận động nguồn lực xã hội, góp phần phát triển thể thao phong trào, thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an nhân dân.

Một trong những nội dung hợp tác trọng tâm là phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao phong trào. Hai bên dự kiến đồng tổ chức thường niên Giải Golf Doanh nhân - Công an nhân dân và Giải Pickleball Doanh nhân - Công an nhân dân với quy mô toàn quốc. Bên cạnh đó, hai hiệp hội sẽ phối hợp tổ chức các giải đấu, hoạt động giao lưu ở nhiều môn như bóng đá, cầu lông, quần vợt, bóng bàn giữa cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với doanh nhân, người lao động thuộc hệ thống VINASME.

Các giải chạy và hoạt động thể thao phong trào gắn với an sinh xã hội cũng nằm trong chương trình phối hợp, hướng tới lan tỏa thông điệp “Khỏe để bảo vệ Tổ quốc, khỏe để xây dựng đất nước”.

Đối với thể thao thành tích cao, VINASME sẽ là đầu mối ưu tiên vận động cộng đồng doanh nghiệp, hội viên tham gia tài trợ trang thiết bị, tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ phục vụ công tác huấn luyện, thi đấu, bảo đảm hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho các đội tuyển thể thao thành tích cao Công an nhân dân. Hoạt động hỗ trợ cũng hướng tới các vận động viên thể thao Công an nhân dân tài năng, có thành tích xuất sắc.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn tặng quà lưu niệm lãnh đạo VINASME.

Hai hiệp hội đồng thời phối hợp vận động cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia đồng hành, hỗ trợ thể thao Việt Nam thông qua các hoạt động tài trợ, bảo trợ đối với các đội tuyển, vận động viên.

Biên bản ghi nhớ là cơ sở để hai hiệp hội triển khai các nội dung phối hợp trong thời gian tới, góp phần mở rộng kết nối giữa lực lượng Công an nhân dân, hoạt động thể thao và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc.