Mở cơ chế đầu tư, huy động nguồn lực xã hội

Ngày 25/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm trên ba hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê.

Đây là những hệ thống sông có vai trò quan trọng đối với sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái nguồn nước, ô nhiễm kéo dài, dòng chảy bị gián đoạn và áp lực từ hoạt động xả thải đã đặt ra yêu cầu phải có giải pháp tổng thể, liên vùng và dài hạn.

Khối lượng công việc lớn, phạm vi triển khai rộng cùng nhu cầu đầu tư cho các công trình điều tiết, trạm bơm, hệ thống thu gom, xử lý nước thải và quan trắc môi trường khiến bài toán nguồn lực trở thành một trong những điều kiện quyết định thành công của Đề án.

Trên cơ sở đó, Chính phủ xác định huy động đa dạng nguồn vốn, trong đó phấn đấu nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước chiếm tối thiểu 70% tổng kinh phí thực hiện. Nguồn lực được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn xã hội hóa, khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.

Tỷ lệ huy động vốn ngoài ngân sách ở mức tối thiểu 70% cho thấy định hướng mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án môi trường. Đây không đơn thuần là giải pháp giảm áp lực cho ngân sách nhà nước mà còn nhằm khai thác năng lực tài chính, công nghệ, quản trị và kinh nghiệm tổ chức thực hiện dự án của doanh nghiệp.

Theo cơ chế được xác lập tại Đề án, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng, đầu tư các công trình hạ tầng khung và tổ chức điều phối; doanh nghiệp, tổ chức và khu vực kinh tế tư nhân được khuyến khích tham gia đầu tư các công trình phục hồi nguồn nước.

Một trong những phương thức được ưu tiên là đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đối với các công trình phục hồi, điều tiết đa mục tiêu trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà, các hình thức hợp đồng được lựa chọn phù hợp với tính chất từng dự án, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng.

Đáng chú ý, đối với những dự án cải tạo, nâng cấp công trình điều tiết, trạm bơm, nạo vét sông, kênh và hệ thống thu gom, xử lý nước thải, Đề án định hướng áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Cùng với đó, cơ chế sử dụng quỹ đất hai bên các tuyến sông, kênh được cải tạo, chỉnh trang để thanh toán cho nhà đầu tư cũng được đặt ra. Các địa phương được định hướng ưu tiên quỹ đất dọc những tuyến sông, kênh thực hiện dự án để xem xét bố trí đối ứng, gắn với trách nhiệm của nhà đầu tư và giá trị lợi ích mang lại từ công trình.

Cách tiếp cận này hướng tới kết hợp đầu tư hạ tầng môi trường với khai thác giá trị gia tăng của không gian ven sông sau cải tạo. Khi dòng sông được phục hồi, cảnh quan và điều kiện môi trường được cải thiện, khu vực ven sông có thêm dư địa phát triển công viên, không gian công cộng, dịch vụ và du lịch.

Doanh nghiệp tham gia các dự án được xem xét hưởng chính sách ưu đãi về thuế và các cơ chế hỗ trợ khác theo quy định hiện hành. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân tham gia Đề án có thể được hỗ trợ lãi suất tối đa khi vay vốn triển khai các dự án xanh theo quy định pháp luật.

Đối với nguồn vốn công, Đề án yêu cầu bố trí ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc nguồn nước. Các địa phương cũng được sử dụng toàn bộ kinh phí giữ lại theo quy định pháp luật từ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để triển khai những nhiệm vụ, dự án thuộc phạm vi Đề án.

Như vậy, cơ chế huy động nguồn lực được thiết kế theo hướng kết hợp vai trò dẫn dắt của Nhà nước với sự tham gia của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thu hút được nguồn vốn tư nhân, các dự án cần có phương án đầu tư rõ ràng, cơ chế phân chia trách nhiệm và lợi ích minh bạch, đồng thời bảo đảm hiệu quả môi trường là yêu cầu xuyên suốt, không thể đánh đổi.

Khơi thông dòng chảy, xử lý ô nhiễm từ gốc

Nếu huy động nguồn lực là điều kiện để triển khai thì khôi phục dòng chảy và kiểm soát nguồn thải chính là những nhiệm vụ cốt lõi quyết định hiệu quả phục hồi ba hệ thống sông.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035 từng bước thiết lập cơ chế tự chảy thường xuyên, liên tục, giảm phụ thuộc vào giải pháp bơm chuyển nước, qua đó tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành.

Để thực hiện mục tiêu này, việc bổ sung nguồn nước từ các hệ thống sông lớn được xác định là giải pháp quan trọng. Cụ thể, lưu lượng bổ sung tối đa dự kiến đạt 120 m³/s từ sông Hồng vào Bắc Hưng Hải, 28 m³/s từ sông Đuống vào Ngũ Huyện Khê và 200 m³/s từ sông Đà vào Nhuệ - Đáy.

Việc điều hòa, phân phối nguồn nước nhằm duy trì dòng chảy, nâng cao khả năng lấy nước, tiêu thoát nước và giảm thiểu ngập lụt trên các lưu vực.

Trong giai đoạn trước mắt, Đề án yêu cầu khẩn trương đưa vào vận hành trạm bơm dã chiến Xuân Quan, bổ cập nguồn nước cho hệ thống Bắc Hưng Hải với lưu lượng 32 m³/s. Đối với hệ thống Ngũ Huyện Khê, nguồn nước từ sông Đuống được bổ sung qua trạm bơm Tri Phương II với lưu lượng tối đa 21,73 m³/s.

Cùng với việc bổ sung nguồn nước, các công trình kênh dẫn, lòng sông và hệ thống điều tiết cũng cần được cải tạo, nâng cấp, nạo vét để tăng khả năng lưu thông dòng chảy.

Về lâu dài, các cụm công trình phục hồi mực nước, điều tiết đa mục tiêu trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà sẽ tạo nguồn bổ sung ổn định cho các hệ thống sông. Đặc biệt, tuyến dẫn và lưu thông dòng chảy Đà - Tích - Đáy - Nhuệ - Tô Lịch được định hướng kết nối nhiều dòng sông, trong đó có các sông nội đô Hà Nội như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét.

Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa không chỉ đối với việc phục hồi nguồn nước mà còn hỗ trợ cải thiện môi trường đô thị, nâng cao khả năng tiêu thoát nước và tạo điều kiện tái thiết các không gian sinh thái ven sông.

Tuy nhiên, bổ sung nguồn nước và khơi thông dòng chảy sẽ khó mang lại hiệu quả bền vững nếu các nguồn thải tiếp tục xả trực tiếp ra sông. Vì vậy, Đề án đặt trọng tâm vào kiểm soát ô nhiễm từ nguồn phát sinh, nhất là nước thải đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề.

Mục tiêu đến năm 2035 là 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý và trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp tập trung hoặc phân tán phù hợp.

Riêng lưu vực Nhuệ - Đáy, Đề án dự kiến nâng cấp, cải tạo 13 hệ thống thu gom, xử lý nước thải hiện có và đầu tư xây mới 47 hệ thống, với tổng công suất khoảng 2 triệu m³/ngày đêm.

Tại lưu vực Ngũ Huyện Khê, kế hoạch gồm cải tạo 3 hệ thống hiện có và xây mới 8 hệ thống, tổng công suất khoảng 425.000 m³/ngày đêm. Các hệ thống phải bảo đảm thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả vào nguồn nước.

Đối với các nguồn thải phân tán, khó kiểm soát tại khu dân cư nông thôn, làng nghề và cơ sở sản xuất nhỏ, Đề án định hướng ứng dụng các mô hình xử lý nước thải phi tập trung. Các địa phương có trách nhiệm kiểm soát chặt hoạt động xả thải, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận không chỉ tập trung vào việc làm sạch những đoạn sông đã ô nhiễm mà còn hướng tới ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm tiếp tục phát sinh. Đây là điều kiện để duy trì chất lượng nước sau khi được bổ sung, điều tiết, tránh tình trạng đầu tư lớn cho phục hồi nhưng hiệu quả nhanh chóng bị triệt tiêu bởi nước thải chưa được kiểm soát.

Hiện đại hóa quản lý, tái thiết không gian sinh thái ven sông

Bên cạnh các công trình thủy lợi và hệ thống xử lý nước thải, Đề án dành sự quan tâm đáng kể cho việc hiện đại hóa công tác quan trắc, quản lý và vận hành nguồn nước.

Theo đó, mạng lưới quan trắc tự động, liên tục sẽ được đầu tư, nâng cấp và kết nối đồng bộ với Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. Dữ liệu quan trắc giúp theo dõi diễn biến chất lượng nước, phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm và cung cấp thông tin phục vụ điều hành các công trình điều tiết nguồn nước.

Đề án cũng đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS), ứng dụng công nghệ tiên tiến trong vận hành hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, cống điều tiết và nhà máy xử lý nước thải.

Mục tiêu là tiến tới điều hành theo thời gian thực, tối ưu hóa việc phân phối nguồn nước, tiết kiệm năng lượng, nâng cao khả năng dự báo và cảnh báo sớm. Trong giai đoạn 2026 - 2030, hệ thống điều hành số phục vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi sẽ được thí điểm tại hệ thống Bắc Đuống.

Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành công trình mà còn góp phần chuyển phương thức quản lý nguồn nước từ xử lý tình huống sang chủ động dự báo, điều tiết và kiểm soát rủi ro.

Một định hướng quan trọng khác là phục hồi hệ sinh thái và tổ chức lại không gian ven sông sau khi chất lượng nguồn nước được cải thiện.

Theo Đề án, các khu vực ven sông sẽ được định hướng phát triển hành lang xanh, công viên, không gian công cộng, tuyến giao thông thủy và các hoạt động du lịch, dịch vụ. Những giải pháp như kè sinh thái, kè mềm được ưu tiên tại các khu vực phù hợp nhằm bảo vệ bờ, chống sạt lở và phục hồi hệ sinh thái thủy sinh.

Như vậy, mục tiêu phục hồi các dòng sông không chỉ dừng ở việc cải thiện chỉ số chất lượng nước hay khơi thông dòng chảy. Xa hơn, đây còn là quá trình khôi phục chức năng sinh thái, cải thiện cảnh quan và tạo lập không gian phát triển mới cho các đô thị, khu dân cư dọc lưu vực.

Để bảo đảm tính liên kết trong triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao vai trò chủ trì, điều phối, giám sát và đôn đốc các nhiệm vụ liên ngành, liên tỉnh. Các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tích hợp mục tiêu Đề án vào quy hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chủ động bố trí nguồn lực và phối hợp triển khai các công trình liên vùng.

Với phạm vi rộng và tính chất phức tạp, phục hồi ba hệ thống sông đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong đó, việc huy động tối thiểu 70% nguồn vốn ngoài ngân sách sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng cơ chế đầu tư minh bạch, trách nhiệm rõ ràng và khả năng giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện.

Quan trọng hơn, phục hồi dòng sông phải được nhìn nhận là nhiệm vụ lâu dài, không phải một dự án xử lý ô nhiễm đơn lẻ. Khi dòng chảy được khôi phục, nguồn thải được kiểm soát, hệ sinh thái được tái tạo và không gian ven sông được tổ chức hợp lý, những dòng sông từng suy thoái mới có cơ hội trở lại với chức năng tự nhiên, đồng thời trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.