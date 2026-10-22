Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh. (Ảnh: chinhphu.vn)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh việc xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan cần đặt trong tổng thể quá trình triển khai dự án, trên cơ sở quy định pháp luật và điều kiện thực tế, nhằm tìm phương án tháo gỡ phù hợp, khả thi; yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan trao đổi, đánh giá với Công ty cổ phần Điện khí LNG Công Thanh để thống nhất phương án tiếp tục triển khai dự án, trong đó có việc giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cơ quan chức năng, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, xem xét các vấn đề một cách toàn diện, khách quan, sát thực tiễn. Việc tháo gỡ khó khăn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động nguồn lực, triển khai dự án hiệu quả.

Đối với hạ tầng phục vụ dự án, tỉnh Thanh Hóa và nhà đầu tư cần trao đổi, thống nhất phương án phù hợp, hài hòa lợi ích các bên. Công ty cổ phần Điện khí LNG Công Thanh phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện theo quy định, chứng minh năng lực và quyết tâm triển khai dự án…