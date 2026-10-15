Huy động nguồn lực tri ân cựu chiến sĩ, gia đình liệt sĩ Trường Sơn

Chiến dịch nhằm vận động nguồn lực xã hội chăm lo cựu chiến sĩ, người có công và gia đình liệt sĩ Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn qua tài khoản thiện nguyện của Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam, số tài khoản: 1959, tại ngân hàng TMCP Quân đội.

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh cả nước đang thực hiện các hoạt động chăm lo người có công, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 68 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ngày 19/5/1959, Đoàn công tác quân sự đặc biệt, tiền thân của Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn, được thành lập với nhiệm vụ mở tuyến vận tải chiến lược chi viện cho cách mạng miền Nam. Trong 16 năm từ 1959 đến 1975, Bộ đội Trường Sơn cùng các lực lượng trên tuyến đã xây dựng 5 trục dọc, 21 trục ngang, gần 20.000 km đường ô tô và hơn 1.400 km đường ống xăng dầu. Toàn tuyến đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vật chất, tổ chức cho hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào, ra chiến trường. Hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong đã hy sinh trên tuyến đường này.

Sau gần 7 thập kỷ kể từ ngày mở đường, nhiều người từng chiến đấu, công tác và phục vụ trên tuyến Trường Sơn nay đã cao tuổi. Một bộ phận hội viên còn gặp khó khăn về sức khỏe, nhà ở và đời sống. Nhiều gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin về liệt sĩ và giải quyết các vấn đề chính sách còn tồn đọng.

Trong nhiều năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam duy trì các hoạt động tri ân, nghĩa tình trên phạm vi cả nước. Riêng năm 2025, toàn Hội huy động gần 21 tỷ đồng từ nội lực và các nguồn lực xã hội, trong đó hơn 15,48 tỷ đồng được sử dụng cho các hoạt động tri ân. Nguồn lực này đã hỗ trợ 56 gia đình hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cất bốc 15 hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.710 hội viên, thăm hỏi và hỗ trợ 21.856 lượt hội viên, người có công. Hội cũng cung cấp thông tin, xác nhận đơn vị, địa bàn công tác và thông tin về liệt sĩ cho 1.262 trường hợp.

Trên cơ sở đó, chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026 đặt mục tiêu vận động 1 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Nguồn kinh phí được sử dụng cho các hoạt động chăm lo người có công, cựu chiến sĩ và gia đình liệt sĩ Trường Sơn theo kế hoạch của Hội, bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả và công khai.

Chiến dịch lựa chọn số tài khoản 1959 tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Con số 1959 gắn với năm mở Đường Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh, qua đó nhắc nhớ dấu mốc lịch sử và kết nối hoạt động tri ân với trách nhiệm của cộng đồng hôm nay. Thông tin đóng góp và sao kê được cập nhật trên Nền tảng Thiện nguyện nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân theo dõi quá trình vận động.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhấn mạnh, sự hy sinh to lớn của Bộ đội Trường Sơn với hơn 20.000 liệt sĩ và 32.000 thương binh. Đến nay, vẫn còn hơn 9.000 liệt sĩ nằm lại chiến trường và hàng nghìn hội viên gặp khó khăn về nhà ở, sức khỏe. Nhấn mạnh ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông khẳng định chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” là trách nhiệm thiêng liêng nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ thu thập thông tin, xoa dịu nỗi đau chiến tranh và chăm lo thiết thực cho người có công.

Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Cũng tại lễ phát động, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho biết: Trong 16 năm, đường Trường Sơn là chiến trường chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền Nam, đồng thời giúp đỡ cách mạng hai nước bạn Lào và Campuchia. Đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh ngăn chặn bằng không quân với quy mô, mức độ ác liệt nhất lịch sử chiến tranh nhân loại, song không ngăn được sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Theo Thiếu tướng Hoàng Kiền, từ năm 2016 đến năm 2023 (trừ hai năm dịch COVID-19), Hội đã tổ chức chương trình nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”. Từ năm 2024, Hội chuyển sang vận động qua Ứng dụng thiện nguyện MB của Ngân hàng Quân đội. Nguồn kinh phí được dùng xây tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, quà dịp lễ, Tết cho hội viên khó khăn tại 48 tỉnh, thành phố.

Các đại nhắn tin ủng hộ chương trình.

Chiến dịch năm nay được xây dựng trên nền tảng hoạt động tri ân duy trì nhiều năm qua. Riêng năm 2025, toàn Hội huy động gần 21 tỷ đồng, trong đó hơn 15,48 tỷ đồng dành cho hoạt động tri ân, hỗ trợ 56 gia đình hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở; cất bốc 15 hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.710 hội viên; thăm hỏi, hỗ trợ 21.856 lượt hội viên, người có công.

Với thông điệp “Tiếp nối hào khí xẻ dọc Trường Sơn”, “Sáng mãi niềm tin thế hệ mở đường”, chiến dịch tiếp tục khẳng định giá trị của truyền thống Trường Sơn trong đời sống hôm nay, đồng thời góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nghĩa tình giữa các thế hệ.

Video Maysaa, cô gái Lào phát biểu tại chương trình.

Đặc biệt, tại Lễ Phát động năm nay, Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam giới thiệu Đại Sứ của chương trình, bạn Maysaa là một sinh viên người Lào đang học tập tại Việt Nam, bạn là admin của Fanpage “Maysaa - Cô gái Lào”, đây là trang Fanpage lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống, trong đó có tình hữu nghị Việt – Lào.

Với vai trò Đại sứ chương trình, Maysaa cho rằng việc tri ân không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể xuất phát từ lời thăm hỏi, sự sẻ chia hay những đóng góp nhỏ thông qua nền tảng thiện nguyện, góp phần động viên các cựu chiến binh, thanh niên xung phong Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn.

Maysaa, cô gái Lào là đại sứ của chương trình ‘Tri ân chiến sĩ Trường Sơn’ năm 2026.

Nhân dịp này, Maysaa đóng góp 20 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng là từ học bổng và 10 triệu đồng của bố mẹ Maysaa ủng hộ.

Maysaa bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ dù ở Việt Nam hay Lào đều cùng phát huy lòng biết ơn, ghi nhớ những hy sinh của thế hệ đi trước, đồng thời tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Thông tin cụ thể ủng hộ chương trình:

Số tài khoản: 1959

Tại: Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tài khoản: HOI TRUYEN THONG TRUONG SON DUONG HCM VN.