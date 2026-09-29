Huy động nguồn lực sửa chữa tuyến ĐT.270

Xã Đại Phúc đang dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị sửa chữa tuyến ĐT.270 từ đầu tháng 10 tới.

Tuyến ĐT.270 từ ngã 3 Đán đi hồ Núi Cốc và các địa bàn lân cận dài hơn 22km, có vai trò quan trọng đối với giao thông, vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu vực. Năm 2023, tuyến đường đã được cải tạo, sửa chữa. Tuy nhiên, sau thời gian khai thác, một số đoạn tiếp tục xuống cấp do thường xuyên chịu tác động của xe tải trọng lớn.

Chị Trần Thị Ngoan, xóm Khuôn 5, xã Đại Phúc, cho biết: Mặt đường hư hỏng, phương tiện qua lại đông nên bụi phát sinh nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sống hai bên đường. Vì vậy, khi biết tuyến đường được sửa chữa, người dân rất phấn khởi và mong công trình sớm được triển khai.

Để bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn tuyến này, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương thực hiện một số hạng mục trên tuyến ĐT.270 nhằm phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, giao Sở Xây dựng chủ trì thực hiện.

Tổng chiều dài đoạn đường cần sửa chữa khoảng 5,8km, tính từ ngã 3 Cao Trãng đến đường đôi hồ Núi Cốc. Kinh phí sửa chữa dự kiến khoảng 5 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn sự nghiệp kinh tế đã giao cho Sở Xây dựng năm 2026 chỉ đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu. Tỉnh lựa chọn phương án huy động thêm nguồn lực xã hội để triển khai các hạng mục cần thiết.

Để giảm thiểu tình trạng bụi, các hộ dân sống dọc tuyến đường phải thường xuyên tưới nước để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Theo đó, 3 doanh nghiệp gồm Công ty CP Flamingo Holding Group, Công ty CP Đầu tư và Bất động sản Khoáng sản Đại Việt, Công ty CP Sân Golf Tân Thái cùng tham gia đóng góp kinh phí sửa chữa nền, mặt đường đoạn từ Km10+350 đến Km13+800. Đây là những doanh nghiệp đang trực tiếp khai thác, sử dụng tuyến ĐT.270.

Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, Công ty CP Sân Golf Tân Thái, cho rằng: Việc doanh nghiệp tham gia sửa chữa tuyến đường là trách nhiệm đối với địa phương và cộng đồng. Khi tuyến đường được cải thiện, việc đi lại, vận chuyển và hoạt động của doanh nghiệp thuận lợi hơn. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng chung tay cùng tỉnh khắc phục những đoạn đường xuống cấp.

Đoạn đường từ Km8+200 đến Km10+350, dài hơn 2km, được Sở Xây dựng bố trí kinh phí thực hiện. Việc kết hợp nguồn ngân sách với nguồn đóng góp của doanh nghiệp giúp triển khai sửa chữa trên toàn bộ đoạn tuyến cần ưu tiên, đồng thời giảm áp lực đối với nguồn kinh phí bảo trì.

Cùng với huy động nguồn lực, chất lượng công trình được đặt ra ngay từ khâu chuẩn bị. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, rà soát trình tự, thủ tục; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Ông Ngô Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: Sở đã làm việc với các doanh nghiệp và nhận được sự phối hợp tích cực. Hiện các đơn vị đang hoàn thiện những thủ tục cần thiết để có thể triển khai sửa chữa từ đầu tháng 10 tới.