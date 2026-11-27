Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp bán dẫn. (Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2320/QĐ-TTg ngày 26/11/2026 ban hành Đề án thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực cho phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử Việt Nam đến năm 2030.

Đề án hướng tới huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc tế để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn đến năm 2030.

Ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao

Đề án xác định 7 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Xây dựng và triển khai các khuôn khổ, cam kết, thỏa thuận hợp tác quốc tế; thu hút đầu tư nước ngoài và các nguồn lực quốc tế; phát triển nguồn nhân lực và thu hút chuyên gia; nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ; phát triển cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế; hợp tác nghiên cứu, tham mưu chính sách phát triển công nghiệp bán dẫn, điện tử.

Trong thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam ưu tiên các dự án thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử tiên tiến, sản xuất vật liệu và thiết bị bán dẫn, xây dựng trung tâm dữ liệu và hệ thống siêu máy tính phục vụ nghiên cứu, đào tạo.

Cùng với thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, Đề án đặt ra nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm từ các đối tác quốc tế.

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi cũng sẽ được huy động để triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất bán dẫn, điện tử và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Việt Nam sẽ đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh quốc gia là điểm đến hấp dẫn, an toàn và đáng tin cậy đối với các dự án đầu tư công nghệ cao trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử.

Một nội dung đáng chú ý của Đề án là hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tìm kiếm, đàm phán, mua lại các doanh nghiệp nước ngoài sở hữu công nghệ có khả năng giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị bán dẫn, điện tử toàn cầu.

Các hoạt động hợp tác mua bán, chuyển giao công nghệ sẽ được thúc đẩy cùng với việc thu hút doanh nghiệp nước ngoài thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Đề án cũng đặt ra nhiệm vụ triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu chung với những viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu thế giới; hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tham gia mạng lưới nghiên cứu quốc tế và các chương trình tài trợ nghiên cứu song phương, đa phương.

Thu hút chuyên gia, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ

Đối với phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo giảng viên, chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân chất lượng cao thuộc các chuyên ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

Các cơ sở giáo dục đại học tham gia mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 sẽ phát huy vai trò trong triển khai các chương trình hợp tác đào tạo ngành bán dẫn.

Nguồn lực quốc tế, bao gồm công nghệ, chuyên gia, học liệu, nền tảng và kinh nghiệm đào tạo, sẽ được huy động để hiện đại hóa các trung tâm, cơ sở đào tạo nhân lực bán dẫn chất lượng cao tại Việt Nam.

Đề án khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ đang hoặc có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, cam kết hợp tác với các cơ sở đào tạo trong tuyển dụng, tiếp nhận sinh viên và nhân lực ngành bán dẫn, điện tử thực tập, thực hành.

Việt Nam cũng sẽ hợp tác cung cấp nhân lực bán dẫn, điện tử cho một số quốc gia đang thiếu hụt lao động chuyên môn, trên cơ sở bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong nước.

Việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn và làm việc tại Việt Nam sẽ được triển khai trên cơ sở tận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hiện hành. Đồng thời, tiếp tục phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn.

Để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Đề án đặt ra nhiệm vụ hỗ trợ Trung tâm quốc gia Hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn thiết lập quan hệ hợp tác với các nhà máy chế tạo, đóng gói, kiểm thử và đối tác công nghệ trên thế giới.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ được kết nối với mạng lưới phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới, làm đầu mối chuyển giao tri thức, kinh nghiệm và công nghệ cho các phòng thí nghiệm trong nước.

Việt Nam cũng sẽ vận động các đối tác quốc tế hỗ trợ trang thiết bị, phần mềm và nhân lực cho các trung tâm sản xuất thử, phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung cấp quốc gia và tại các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp.