Hoạt động tại phòng thí nghiệm Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Mục tiêu của Đề án là huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế để thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn đến năm 2030.

Đề án đề ra 7 giải pháp trọng tâm gồm: Xây dựng và triển khai hiệu quả các khuôn khổ, cam kết, thỏa thuận hợp tác quốc tế về bán dẫn, điện tử; thu hút đầu tư nước ngoài và các nguồn lực quốc tế khác phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử; hợp tác phát triển nguồn nhân lực và thu hút chuyên gia nước ngoài trong ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử; hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng dùng chung cho ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử; hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế trong ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử; hợp tác quốc tế về nghiên cứu, tham mưu chính sách phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

Đề án yêu cầu đẩy mạnh thu hút có trọng tâm, trọng điểm các dự án đầu tư nước ngoài trong công nghiệp bán dẫn, điện tử; ưu tiên lĩnh vực thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử tiên tiến, vật liệu và thiết bị bán dẫn, trung tâm dữ liệu và các hệ thống siêu máy tính phục vụ nghiên cứu, đào tạo về bán dẫn, điện tử. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp lĩnh vực bán dẫn, điện tử thu hút vốn đầu tư mạo hiểm từ các đối tác nước ngoài.

Hợp tác đào tạo giảng viên, chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân chất lượng cao người Việt Nam trong các chuyên ngành về công nghiệp bán dẫn, điện tử. Phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học tham gia mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 trong triển khai chương trình hợp tác về đào tạo ngành bán dẫn. Huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ hiện đại hóa công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các trung tâm, cơ sở đào tạo xuất sắc và tài năng về bán dẫn của Việt Nam, trong đó có công nghệ, chuyên gia, học liệu, nền tảng, kinh nghiệm và các nguồn lực khác phục vụ đào tạo.

Thúc đẩy doanh nghiệp nước ngoài, nhất là doanh nghiệp công nghệ đang và có dự định đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cam kết hợp tác với các cơ sở đào tạo Việt Nam về tuyển dụng và tiếp nhận nhân lực ngành bán dẫn, điện tử thực tập, thực hành. Hợp tác cung cấp nhân lực về bán dẫn, điện tử với một số quốc gia đang thiếu hụt nhân lực trên cơ sở bảo đảm nhu cầu nhân lực trong nước.

Thu hút doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Thúc đẩy các chương trình, dự án nghiên cứu và phát triển chung về bán dẫn, điện tử với các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu thế giới; hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học tham gia các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, chương trình tài trợ nghiên cứu song phương, đa phương.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác mua bán, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp bán dẫn, điện tử. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tìm kiếm, đàm phán, mua lại doanh nghiệp nước ngoài sở hữu công nghệ giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị bán dẫn, điện tử toàn cầu.