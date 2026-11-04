Huy động nguồn lực nâng cao chất lượng đời sống nông dân

Quang cảnh buổi đối thoại.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lực lượng nông dân, trong đó có đông nữ nông dân và lao động thời vụ, đang trực tiếp tham gia sản xuất lúa, rau màu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nông nghiệp và các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

Đặc thù của sản xuất nông nghiệp là người lao động thường làm việc trong môi trường ngoài trời, tiếp xúc với máy móc, thiết bị, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, điều kiện thời tiết bất lợi và nhiều yếu tố nguy cơ khác.

Trong khi đó, một bộ phận nông dân và lao động thời vụ làm việc theo hộ gia đình, không có quan hệ lao động ổn định nên việc tiếp cận các chính sách về an toàn, vệ sinh lao động và an sinh xã hội còn gặp nhiều khó khăn như tình trạng chủ quan khi sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp, chưa sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, chưa chú trọng bảo quản, pha chế và sử dụng hóa chất đúng quy trình, kiến thức sơ cấp cứu và xử lý tình huống ban đầu còn hạn chế.

Đặc biệt, đối với lao động thời vụ, việc hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động trước khi bắt đầu công việc thường chưa được thực hiện đầy đủ. Trong khi đó, các hoạt động như sản xuất lúa, phun thuốc bảo vệ thực vật, vận hành máy gặt, máy kéo, máy bơm, nuôi thủy sản, chăn nuôi… đều có những nguy cơ riêng.

Trong tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong hội viên, nông dân còn gặp khó khăn do thu nhập không ổn định, phụ thuộc mùa vụ và giá cả nông sản nên việc tham gia và duy trì còn gặp một số khó khăn, thông tin về chính sách đôi khi chưa đến được người dân theo phương thức phù hợp.

Buổi đối thoại ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của hội viên, nông dân liên quan đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế gia đình; mức đóng và khả năng duy trì tham gia bảo hiểm; việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ; công tác khám, chữa bệnh; điều kiện làm việc của lao động nông nghiệp; trang bị phương tiện bảo hộ; tập huấn kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe trong sản xuất.

Một số ý kiến quan tâm đến quyền lợi khám, chữa bệnh, chính sách hỗ trợ đối với hộ có hoàn cảnh khó khăn và trường hợp đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng phải tạm dừng đóng do kinh tế không ổn định. Cùng với đó, chính sách an sinh và những vấn đề liên quan đến an toàn trong sản xuất cũng được nông dân quan tâm như trang bị phương tiện bảo hộ khi phun thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp, phòng ngừa tai nạn và bảo vệ sức khỏe cho lao động nữ, lao động thời vụ.

Đại diện các ngành chức năng đã trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, giúp hội viên, nông dân hiểu thêm về chính sách và các điều kiện tiếp cận; đồng thời ghi nhận những vướng mắc từ thực tiễn xem xét, tháo gỡ thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Cọp nhấn mạnh, đời sống của nông dân không chỉ phụ thuộc vào năng suất, giá cả nông sản và hiệu quả sản xuất mà còn gắn liền với khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc làm ổn định và điều kiện lao động an toàn. Công tác an sinh xã hội và an toàn, vệ sinh lao động không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các tổ chức xã hội và chính người nông dân.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh phối hợp đơn vị, cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chính sách an sinh xã hội về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, y tế tăng cường thông tin, tư vấn chính sách bằng hình thức dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện bảo hộ lao động, bảo quản và sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định, sơ cứu ban đầu khi xảy ra sự cố, phòng tránh các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường.

Đặc biệt, Hội cần quan tâm tới nhóm nông dân có thu nhập thấp, lao động thời vụ, phụ nữ nông thôn và những người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng phải tạm dừng hoặc ngừng đóng do khó khăn về kinh tế. Qua đó, giúp người dân hiểu đúng chính sách, lựa chọn phương án tham gia phù hợp với khả năng và điều kiện của gia đình.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp với Hội Nông dân các cấp, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất và các tổ chức có liên quan, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác đa bên nhằm huy động nguồn lực hợp pháp, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình tốt về an sinh xã hội, an toàn lao động và phát triển sinh kế bền vững cho nông dân.