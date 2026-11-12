Huy động nguồn lực lớn cho tăng trưởng nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm rõ nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung (Phú Thọ), Nguyễn Mạnh Hùng (Cần Thơ) và Phan Duy Anh (Đà Nẵng) đặt vấn đề về giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế dài hạn, kiểm soát rủi ro khi mở rộng đầu tư công và phát triển các kênh huy động vốn ngoài ngân sách.

Theo số liệu được các đại biểu nêu tại phiên chất vấn, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động giai đoạn 2026–2030 khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 8,22 triệu tỷ đồng, phần còn lại khoảng 30 triệu tỷ đồng phải huy động từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, PHÁT TRIỂN CÁC KÊNH VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Trả lời các nội dung này, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ và từng năm, trong đó huy động nguồn lực là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Theo Thủ tướng, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất để thu hút nguồn vốn FDI, đầu tư gián tiếp nước ngoài và nguồn lực khu vực tư nhân là tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Trọng tâm là xây dựng khuôn khổ pháp lý công khai, minh bạch, dễ thực hiện, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, tạo niềm tin đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Chính phủ xác định phải kiên định duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh nhà đầu tư sẽ khó yên tâm nếu môi trường pháp lý thiếu minh bạch, không rõ ràng; đồng thời lòng tin của nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng nếu các cân đối vĩ mô không được giữ vững.

Đại biểu Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung (Phú Thọ) chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Đối với các quỹ đầu tư, nguồn vốn trung và dài hạn, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, đồng thời xây dựng các công cụ tài chính nhằm thu hút dòng vốn dài hạn.

Trong đó, việc phát triển trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để tạo thêm cơ sở, công cụ huy động vốn cho nền kinh tế.

Theo Thủ tướng, cùng với môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và các mục tiêu phát triển rõ ràng, việc xây dựng công cụ huy động, kiểm tra và giám sát để bảo đảm dòng vốn được sử dụng đúng mục tiêu sẽ tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư.

TẬP TRUNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀO CÁC DỰ ÁN CÓ SỨC LAN TỎA

Đối với nguồn vốn đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề quan trọng không chỉ là quy mô vốn mà còn là lựa chọn dự án và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Theo Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, phải kiểm soát số lượng các dự án đầu tư công, giảm tối thiểu 30%.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng (Cần Thơ) chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Thủ tướng cho biết số lượng dự án đầu tư công sử dụng ngân sách Trung ương đã được cắt giảm mạnh, từ khoảng 5.000 dự án xuống còn trên 3.000 dự án theo báo cáo của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ tập trung lựa chọn những dự án đầu tư công có tính chất lan tỏa, liên vùng, ưu tiên các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu như giao thông, khoa học - công nghệ then chốt và nông nghiệp.

Theo Thủ tướng, khi kiểm soát tốt số lượng, chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các dự án, nguồn vốn đầu tư công sẽ được sử dụng đúng mục đích, thúc đẩy tăng trưởng và tạo hiệu ứng lan tỏa, huy động thêm đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài mà không gây bất ổn thị trường.

Đại biểu Quốc hội Phan Duy Anh (Đà Nẵng) chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Liên quan đến yêu cầu giám sát việc huy động vốn, Thủ tướng cho biết Chính phủ hằng năm đều báo cáo Trung ương và Quốc hội các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có tổng vốn đầu tư toàn xã hội và cơ cấu huy động từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, khu vực tư nhân, tín dụng ngân hàng, FDI và thị trường chứng khoán.

Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Nhật Minh (Nghệ An) về giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao gắn với kiểm soát lạm phát, Thủ tướng tiếp tục khẳng định yêu cầu lựa chọn đúng các dự án trọng điểm, phù hợp với mục tiêu ưu tiên, bảo đảm tiến độ và chất lượng đầu tư.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ xác định ưu tiên củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam.

Các chính sách tài khóa, tiền tệ và thương mại phải được phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, bám sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, qua đó bảo đảm tăng trưởng có chất lượng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Hơn 320.000 tỷ đồng vốn đầu tư công dành cho Đồng bằng sông Cửu Long Trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long được bố trí hơn 320.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, cao nhất trong 6 vùng kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn vốn, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, nông nghiệp, phòng chống sạt lở, sụt lún và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương triển khai các dự án được phân bổ vốn. Chính phủ đã có nghị quyết về đầu tư các dự án giao thông đường bộ tại Đồng bằng sông Cửu Long theo hình thức cầu cạn. Mặc dù chi phí ban đầu cao hơn, nhưng xét toàn bộ vòng đời dự án, phương án này mang lại hiệu quả dài hạn, giảm chi phí giải phóng mặt bằng và hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Cùng với phát triển hạ tầng, Chính phủ sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư vào năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường đầu tư y tế, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.