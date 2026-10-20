Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng

Hạ tầng chưa đồng bộ

Cầu Tứ Sơn nằm trên trục giao thông ĐH5.TB, đóng vai trò quan trọng kết nối trung tâm xã Thăng Điền với khu vực đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công). Hiện nay, cầu xuống cấp và do ảnh hưởng của thiên tai khiến một trụ cầu bị sụt lún, địa phương phải đặt gác chắn cấm ô tô trọng tải nặng lưu thông.

Ông Nguyễn Trung Phương, Trưởng thôn Bình Trung cho biết, do nằm trên tuyến ĐH5.TB, lưu lượng phương tiện qua cầu Tứ Sơn lớn. Trong khi đó, cầu ở vị trí thấp dễ bị ngập lụt, trụ đang sụt lún nên dễ xảy ra sự cố. Người dân các thôn mong muốn sớm đầu tư xây mới cây cầu để đi lại thuận tiện.

Cầu Tứ Sơn nằm trên trục giao thông ĐH5.TB đã xuống cấp, sụt lún trụ. Ảnh: CÔNG TÚ

UBND xã Thăng Điền cho hay, địa phương xác định đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông và thủy lợi là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở tiếp nhận các công trình, dự án từ 3 xã cũ (Bình Tú, Bình Trung và Bình An), UBND xã tập trung rà soát hiện trạng, nhu cầu đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực để xác định thứ tự ưu tiên. Thành phố cũng đã bố trí vốn hỗ trợ trước 6 tỷ đồng của năm 2026 nhằm chuẩn bị đầu tư xây dựng mới cầu Tứ Sơn.

Theo ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhu cầu đầu tư, nâng cấp giao thông, thủy lợi rất lớn, trong khi nguồn lực tại chỗ còn hạn chế và công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc.

Bình Tú, Bình Trung và Bình An là những xã thuộc nhóm về đích nông thôn mới sớm của huyện Thăng Bình trước đây, vì vậy nhiều tuyến đường đã đầu tư, sử dụng trong thời gian dài, bề rộng mặt đường chủ yếu từ 1,5-2,5m.

Đến nay, nhiều tuyến vừa nhỏ hẹp, vừa xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và đưa máy móc vào phục vụ sản xuất. Hơn nữa, việc nâng cấp phải xử lý đồng bộ nền, mặt đường, cầu, cống và hệ thống thoát nước nên cần kinh phí lớn.

Đặc biệt, phần lớn các tuyến đường có nhu cầu mở rộng liên quan đến đất đai, nhà ở, tường rào và các vật kiến trúc của người dân. Nếu tính đầy đủ chi phí bồi thường, hỗ trợ vào tổng mức đầu tư sẽ tăng cao, vượt khả năng cân đối nguồn lực của xã.

Trong khi đó, việc vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ, di dời vật kiến trúc gặp khó vì ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, sinh hoạt và sinh kế của từng hộ, nhất là hộ có diện tích đất ở hạn chế hoặc công trình đã xây dựng kiên cố.

Đối với thủy lợi, xã có diện tích đất nông nghiệp lớn nhưng hệ thống kênh mương chưa được kiên cố hóa đồng bộ. Nhiều đoạn vẫn là kênh đất, dễ bị bồi lắng, sạt lở và thất thoát nước; một số công trình xuống cấp, khả năng dẫn nước, tiêu úng còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con.

Địa phương phải vừa duy tu, sửa chữa để phục vụ sản xuất trước mắt, vừa bố trí nguồn lực đầu tư lâu dài. Quá trình thi công còn phải phù hợp với mùa vụ, bảo đảm không làm gián đoạn việc cấp nước phục vụ sản xuất.

Nhu cầu đầu tư giao thông nội đồng, thủy lợi của Thăng Điền rất lớn. Ảnh: CÔNG TÚ

Cần hỗ trợ nguồn lực

Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền Huỳnh Văn Tùng chia sẻ, để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, xã kiến nghị cấp thẩm quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương sau sáp nhập có địa bàn rộng, nhu cầu đầu tư lớn nhưng khả năng cân đối ngân sách cấp xã còn hạn chế.

Đối với Thăng Điền, cần ưu tiên các tuyến giao thông kết nối liên vùng, đường phục vụ sản xuất nông nghiệp, cầu cống xung yếu và các công trình thủy lợi, tiêu thoát nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an toàn cho người dân mùa mưa bão.

Đối với thành phố Đà Nẵng, xã kiến nghị quan tâm xem xét đưa danh mục nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐH trên địa bàn (tổng chiều dài khoảng 49,9km) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

Trên cơ sở đó, phân kỳ đầu tư phù hợp, ưu tiên những tuyến xuống cấp, có lưu lượng giao thông lớn và giữ vai trò kết nối quan trọng. Trước mắt, thành phố quan tâm bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2027 để nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH13.TB nối từ quốc lộ 1 đến khu vực xã Thăng Phú (theo quy hoạch tuyến ĐT613C).

Với đặc thù thường xuyên bị ngập lụt, xã Thăng Điền cũng kiến nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình tiêu thoát lũ, kiên cố hóa kênh mương, sửa chữa cầu cống và xử lý những vị trí thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa. Việc nâng cấp đường cần được tính toán đồng bộ với hệ thống thoát nước, tránh làm cản trở dòng chảy hoặc gia tăng ngập úng tại khu dân cư và vùng sản xuất.

Ngoài ra, thành phố cần tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, quản lý vốn và xử lý các công trình chuyển tiếp khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phân cấp phù hợp, gắn với hướng dẫn chuyên môn và nâng cao năng lực thực hiện để cấp xã chủ động triển khai các công trình quy mô nhỏ, cấp thiết.

Về phía địa phương, xã sẽ chủ động rà soát nhu cầu, xác định rõ thứ tự ưu tiên, chuẩn bị hồ sơ và phối hợp giải phóng mặt bằng; lồng ghép các nguồn vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát để sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ.