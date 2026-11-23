Diễn đàn tổ chức nhằm kết nối cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác phát triển, thúc đẩy huy động nguồn lực cho chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn.

Chương trình diễn đàn gồm các phiên thảo luận chuyên đề về định hướng phát triển lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp và cơ hội thu hút đầu tư trong chuỗi giá trị. Điểm nhấn là tọa đàm “Từ cơ hội đến dự án - Điều kiện thu hút dòng vốn xanh” với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý địa phương, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lúa gạo Việt Nam và đối tác tài chính. Các đại biểu tập trung trao đổi về nhu cầu của nhà đầu tư, cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị và điều kiện tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính xanh.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu tại diễn đàn.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại diễn đàn.

Là địa phương đăng cai Festival và địa điểm tổ chức diễn đàn, TP Cần Thơ mong muốn là nơi gặp gỡ của nông nghiệp, khoa học, thương mại và văn hóa sông nước. Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Cần Thơ có nền tảng để trở thành một điểm kết nối quan trọng trong chuỗi giá trị lúa gạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo số liệu thành phố công bố, năm 2026 diện tích gieo trồng lúa ước khoảng 708.000ha, sản lượng đạt khoảng 4,66 triệu tấn. Quy mô ấy vừa thể hiện năng lực sản xuất, vừa đặt ra trách nhiệm tổ chức lại ngành hàng theo hướng hiệu quả, thích ứng và có giá trị cao hơn. TP Cần Thơ mong muốn đồng hành với các nhà đầu tư trong các lĩnh vực tạo ra giá trị xuyên suốt chuỗi: Giống chất lượng cao, cơ giới hóa, dịch vụ nông nghiệp chính xác, số hóa, truy xuất nguồn gốc và đo lường phát thải; quản lý nước, dinh dưỡng, kho sấy, bảo quản, chế biến sâu, thương hiệu và kết nối thị trường.

Diễn đàn thu hút sự tham dự của đại biểu các địa phương, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lúa gạo Việt Nam, đối tác tài chính.

Trong bối cảnh ngành lúa gạo cần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu giảm phát thải, nhu cầu đầu tư đang mở rộng trên toàn chuỗi giá trị, từ tổ chức vùng nguyên liệu, cơ giới hóa, quản lý nước, dữ liệu sản xuất đến bảo quản, chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm, logistics và phát triển thị trường. Diễn đàn tập trung xác định các dự án có khả năng triển khai thực tế, với nhu cầu vốn, công nghệ và điều kiện thực hiện rõ ràng, gắn với sự tham gia của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây cũng là định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Thông qua diễn đàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn thúc đẩy kết nối lâu dài giữa địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế; hướng nguồn lực vào những dự án khả thi, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập của người nông dân, giảm phát thải và tăng sức cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam.