Huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Mặt trận các xã, phường trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà, những căn nhà được trao không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Những phần quà nghĩa tình

Lãnh đạo phường Phan Rang trao các phần quà cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Gia đình ông Huỳnh Hoàng Nhật (Tổ dân phố 29, phường Phan Rang) là một trong những hộ cận nghèo được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang hỗ trợ trong dịp này, với các phần quà tổng trị giá 3,1 triệu đồng. Vợ chồng ông đều làm thuê, thu nhập không ổn định; gia đình có 5 người con, trong đó 4 người con đang đi học, con út mắc bệnh động kinh. “Được địa phương quan tâm, hỗ trợ, gia đình tôi rất mừng. Phần quà giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện lo cho các con học tập, sinh hoạt”, ông Nhật chia sẻ.

Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Mặt trận phường Phan Rang đã hỗ trợ 126 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, với mức 500.000 đồng/học sinh tiểu học, 800.000 đồng/học sinh THCS và 1 triệu đồng/học sinh THPT; tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, phường trao 274 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá từ 300.000 đến 800.000 đồng. Mô hình “Hạt gạo yêu thương” hỗ trợ 45 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi hộ 10kg gạo/tháng.

Bà Phan Thị Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phan Rang cho biết, trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, địa phương chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, nhất là học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên người dân vươn lên trong cuộc sống, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng.

Tại xã Tân Định, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm huy động nguồn lực chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, vận động mạnh thường quân hỗ trợ 26 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, 19 trường hợp được trao quà; mức hỗ trợ bình quân 4,4 triệu đồng/trường hợp. Ông Lương Công Bằng (thôn Phú Hòa, xã Tân Định) chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 người, đều là người khuyết tật, cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp và sự giúp đỡ của người dân và địa phương. Vì vậy, phần hỗ trợ trị giá 4,4 triệu đồng, gồm 400.000 đồng tiền nhu yếu phẩm và 4 triệu đồng tiền mặt có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình".

Ấm áp những mái nhà Đại đoàn kết

Lãnh đạo xã Vạn Ninh trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các gia đình trong tháng 10.

Cùng với trao quà, học bổng, Mặt trận các xã, phường trong tỉnh còn vận động nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và sự chung tay của cộng đồng, nhiều căn nhà Đại đoàn kết được hoàn thành, giúp người dân có nơi ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất.

Chúng tôi có mặt tại căn nhà mới của bà Nguyễn Thị Bường (thôn Phú Cang 2 Nam, xã Vạn Ninh) khi công trình vừa hoàn thành, thay thế căn nhà cũ đã xuống cấp, dột nát. Bà Bường thuộc diện hộ nghèo, thu nhập bấp bênh nên nhiều năm không có điều kiện xây lại nhà. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; Mặt trận xã vận động hỗ trợ vật liệu xây dựng; lực lượng dân quân và đoàn viên, thanh niên góp ngày công giúp bà Bường xây lại nhà. Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà rộng gần 40m², tổng trị giá hơn 100 triệu đồng đã hoàn thành.

Ông NGUYỄN TRUNG DŨNG - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Mặt trận các xã, phường trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống. Thời gian tới, Mặt trận các xã, phường cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo người nghèo; đồng thời rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ để có hình thức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm nguồn lực được trao đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu thực tế. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo cho người nghèo.

Gia đình bà Hồ Thị Dinh (thôn Vinh Huề, xã Vạn Ninh) cũng vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình bà chỉ có hai mẹ con, người con đau ốm từ nhỏ. Căn nhà cũ xuống cấp, mái dột nhưng bà không có điều kiện sửa chữa. Nhờ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; người thân đóng góp thêm, Mặt trận xã và chính quyền địa phương vận động hỗ trợ nguyên vật liệu, quà tặng và 15 triệu đồng, bà Dinh đã có điều kiện xây lại nhà. “Mẹ con tôi biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Mặt trận các cấp, chính quyền địa phương và những người đã chung tay hỗ trợ. Đây là nguồn động viên để gia đình tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, bà Dinh chia sẻ.

Ông Lường Ngọc Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh cho biết, Mặt trận xã xác định hỗ trợ nhà ở là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác chăm lo người nghèo. Từ đầu năm đến nay, cùng với nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và nguồn xã hội hóa, địa phương đã xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Riêng tháng 10, xã khởi công 3 căn nhà, mỗi căn được tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, Mặt trận xã vận động hỗ trợ 20 triệu đồng. Xã đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ thêm 4 căn nhà cho người dân.