Huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ thăm hỏi đời sống gia đình bà Phạm Kiều Thơ (thứ ba từ trái qua), ấp Ðất Sét, xã Phú Mỹ, hộ vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Ðại đoàn kết.

Dấu ấn lan toả yêu thương

Cuộc sống ông Lê Văn Tức (62 tuổi, ấp Ðông Hưng, xã Châu Thới), nhiều năm gắn liền với nghề đặt lọp, cắm câu trên đồng, ven sông. Thuộc diện hộ cận nghèo, sống đơn thân, không có đất sản xuất, ông phải chắt chiu từng khoản thu nhập ít ỏi. Ông mong có vốn phát triển chăn nuôi heo để cải thiện kinh tế lúc tuổi cao, nhưng điều kiện khó khăn khiến dự định kéo dài nhiều năm.

Tháng 7/2026, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thới hỗ trợ ông 10 con heo giống cùng thức ăn, thuốc thú y. Tận dụng rau, cá vụn làm thức ăn, ông chăm sóc đàn heo, tiết kiệm chi phí. Ðến nay, đàn heo sinh trưởng tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Tức chia sẻ: “Trước đây, thu nhập bấp bênh nên tôi chưa có điều kiện phát triển kinh tế. Nay được địa phương hỗ trợ heo giống, tôi rất phấn khởi. Tôi cố gắng chăm sóc đàn heo thật tốt, giữ lại heo giống để phát triển mô hình nuôi heo sinh sản, tạo nguồn thu ổn định hơn”.

Với gia đình ông Huỳnh Minh Hoàng (53 tuổi, ấp Hậu Bối, xã Vĩnh Mỹ), căn nhà kiên cố là niềm mong mỏi suốt nhiều năm. Có ít đất sản xuất, đông con, vợ chồng ông phải làm thuê đủ nghề, từ đào đất đến cấy lúa, nhổ mạ. Thu nhập bấp bênh, tuổi cao, sức yếu khiến cuộc sống ngày càng chật vật. Các con đã lập gia đình nhưng kinh tế còn khó khăn, không thể hỗ trợ cha mẹ nhiều. Vợ chồng ông sống cùng cháu nội trong căn nhà xuống cấp, nền đất ẩm thấp, mưa lớn là dột.

Tháng 4/2026, gia đình được Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết. Ngày nhận nhà mới, ông bà còn được trao tiền mặt và vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Vợ ông Huỳnh Minh Hoàng (bìa trái) chia sẻ niềm vui với bà Trần Mộng Nghi, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ (đứng giữa), khi được hỗ trợ xây dựng nhà Ðại đoàn kết và trao tặng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Ông Hoàng xúc động cho biết, vợ chồng ông chưa từng nghĩ có được căn nhà mới khi tuổi đã xế chiều. Nhờ sự quan tâm của địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình có nơi ở khang trang, không còn lo mưa tạt, gió lùa, thêm động lực lao động, ổn định cuộc sống.

Từ hỗ trợ sinh kế đến xây dựng nhà ở, sự sẻ chia kịp thời giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên.

Chung sức đảm bảo an sinh

Phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực, MTTQ các cấp trong tỉnh tích cực huy động nguồn lực đóng góp cho công tác an sinh xã hội và quỹ Vì người nghèo. Từ đầu năm đến nay, Ban Vận động quỹ Vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận hơn 63 tỷ đồng, năm 2025 chuyển sang 2026 là 55,5 tỷ đồng, tổng kinh phí đã chi gần 96 tỷ đồng. Việc quản lý, phân bổ kinh phí được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, mục đích, kịp thời hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, các trường hợp đặc biệt khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố, tai nạn.

MTTQ các cấp còn phát huy vai trò trung tâm trong kết nối nguồn lực xã hội, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể tổ chức hoạt động ý nghĩa như: vận động xây dựng 144 cây cầu nông thôn; vận động trao tặng 67.486 suất quà, tập, sách giáo khoa, học bổng và tiền mặt cho học sinh nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách cùng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội từ đầu năm đến nay hơn 70,8 tỷ đồng.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Mỹ bàn giao nhà Ðại đoàn kết và trao quà cho gia đình ông Lê Trường Giang (ấp Rau Dừa), giúp gia đình ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, MTTQ cơ sở phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người nghèo như: đỡ đầu hộ nghèo, hỗ trợ mô hình sinh kế, tổ chức gian hàng 0 đồng... Các hoạt động được thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tế, vừa hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, vừa tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Ðặc biệt, sau khi hoàn thành 9.594 căn nhà từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, năm 2026, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tiếp tục triển khai xây dựng 1.069 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng. Ðến đầu tháng 9/2026, toàn bộ số nhà đã hoàn thành, sớm hơn kế hoạch 1 tháng. Ngoài nguồn lực từ Trung ương, tỉnh và quỹ Vì người nghèo, chương trình còn huy động hơn 16,59 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và gia đình, giúp người dân có chỗ ở, yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

Hướng đến mục tiêu mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết, mới đây, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đóng góp ít nhất 1 ngày lương để chăm lo tết Nguyên đán Ðinh Mùi 2027 cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động đóng góp 1 ngày lương ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Ðinh Mùi 2027.

Ông Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Nguồn lực vận động sẽ được sử dụng để phối hợp triển khai các hoạt động chăm lo Tết, giúp người khó khăn có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, đầy đủ. Mọi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên nguồn lực chung, lan toả tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng”.

Với tinh thần trách nhiệm và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ Vì người nghèo, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, tạo nền tảng để người dân từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.