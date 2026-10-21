Huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Sau lễ phát động, đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đăng ký, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác giảm nghèo theo hướng tạo sinh kế, trao cơ hội, giúp người dân ổn định cuộc sống và vươn lên bền vững. Theo đó, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,68%. Kết quả này có sự đóng góp của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nỗ lực tự lực, tự cường của người dân. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều thách thức. Sau hợp nhất, địa bàn tỉnh rộng hơn, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn chênh lệch; vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân thiếu việc làm ổn định, sinh kế lâu dài, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo khi gặp thiên tai, dịch bệnh.

Để nâng cao hiệu quả giảm nghèo, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên; gắn phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính quyền cơ sở cần nắm chắc hoàn cảnh từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định đúng nguyên nhân khó khăn để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng cần giúp đỡ.

UBND tỉnh lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, gắn hỗ trợ giảm nghèo với đào tạo nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất và nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, các dịch vụ thiết yếu. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò kết nối, giám sát công tác an sinh xã hội, nhân rộng mô hình hiệu quả, lan tỏa tấm gương vượt khó vươn lên.

Bà Bùi Thị Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và sự chung tay của toàn xã hội. Hưởng ứng mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, bà kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” bằng những việc làm thiết thực, phù hợp điều kiện của mỗi tổ chức, cá nhân.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 18/11, với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các hoạt động tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở, sinh kế, học tập, chăm sóc sức khỏe và tạo việc làm, giúp người nghèo từng bước ổn định cuộc sống.

Các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 15 tỷ đồng.

Thời gian qua, Phú Thọ huy động nhiều nguồn lực thực hiện an sinh xã hội. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đã hoàn thành, với 10.800 căn nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định.

Từ khi hợp nhất tỉnh đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tiếp nhận gần 43,8 tỷ đồng. Cùng với hơn 75,5 tỷ đồng nguồn quỹ chuyển tiếp từ ba tỉnh trước hợp nhất và các nguồn xã hội hóa trực tiếp kết nối, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 955 căn nhà, với tổng kinh phí 50,8 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh hỗ trợ 571 căn nhà Đại đoàn kết, kinh phí 30 tỷ đồng.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ, kết nối cho 461 hộ tiếp cận giống, vốn, tư liệu sản xuất và nguồn vay ưu đãi, tổng giá trị hơn 13,1 tỷ đồng; hỗ trợ 6.687 học sinh nghèo với gần 3,9 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các ngày lễ, kỷ niệm, các cấp, ngành phối hợp trao 160.241 suất quà, trị giá gần 92 tỷ đồng tới người nghèo và người yếu thế.

Thời gian tới, cùng với việc vận động nguồn lực xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động lao động, học nghề, tìm việc làm và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ. Qua đó, góp phần tạo sinh kế lâu dài, hạn chế tái nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.