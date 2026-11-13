Huy động lực lượng tìm kiếm du khách Kuwait mất liên lạc tại Sa Pa

Camera ghi lại hình ảnh ông Khalid Aldawoud trên đường di chuyển. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 10/11, Công an phường Sa Pa tiếp nhận thông tin từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ông Khalid Aldawoud (sinh ngày 7/12/1975, giới tính nam, quốc tịch Kuwait), đến du lịch tại Sa Pa và mất liên lạc với gia đình, người thân trong nhiều ngày.

Qua xác minh ban đầu, ông Khalid Aldawoud đến tạm trú tại cơ sở lưu trú Green Sapa Homestay từ ngày 5/11, dự kiến lưu trú đến ngày 20/11. Cơ sở đã thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Trong thời gian lưu trú, tình trạng sức khỏe của ông bình thường.

Sáng 7/11, ông nhờ cơ sở lưu trú thuê xe máy nhãn hiệu Yamaha PG-1, màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78. Khoảng 10 giờ cùng ngày, ông điều khiển xe máy rời cơ sở lưu trú. Từ thời điểm đó đến khi Công an phường lập báo cáo ban đầu, gia đình, cơ quan chức năng chưa liên lạc được với ông, chưa xác định được vị trí, lịch trình di chuyển cũng như tình trạng sức khỏe, an toàn của ông Khalid Aldawoud.

Các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm tại khu vực Thác Bạc (Sa Pa). Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường tổ chức xác minh phục vụ công tác tìm kiếm. Ngày 10/11, Công an phường Sa Pa báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đề nghị các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường liên quan phối hợp xác minh, rà soát lịch trình di chuyển của ông Khalid Aldawoud; kiểm tra thông tin tạm trú, các tuyến đường và địa điểm ông có khả năng đi qua. Công an phường đăng tải thông tin tìm kiếm công dân trên trang mạng xã hội nhằm thông tin rộng rãi đến người dân, du khách, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch để phối hợp phát hiện, cung cấp thông tin.

Tối 12/11, lực lượng Công an phường tìm thấy xe máy của người mất tích tại khu vực Ô Quý Hồ. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Sa Pa xác định các khu vực trọng điểm cần tổ chức tìm kiếm là hồ Thác Bạc và nơi giáp ranh với xã Ngũ Chỉ Sơn; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, đơn vị tham gia. Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, công an, quân sự, các tổ dân phố và lực lượng liên quan được triển khai nhằm bảo đảm hoạt động tìm kiếm diễn ra khẩn trương, hiệu quả. Lãnh đạo phường Sa Pa yêu cầu, các lực lượng chủ động rà soát địa bàn, nắm bắt thông tin từ người dân, tổ chức tìm kiếm tại khu vực nghi vấn.

Các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm tại khu vực Thác Bạc (Sa Pa). Ảnh: TTXVN phát

Công an phường Sa Pa đề nghị người dân, du khách nếu có thông tin liên quan đến công dân trên kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để phối hợp xác minh, tìm kiếm.