Huy động lực lượng, phương tiện khắc phục nhanh sạt lở đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa

Thông tin từ Khu Quản lý Đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam), do ảnh hưởng của mưa lớn tối 8/11, Km 594+850 - Km 594+870 đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, xảy ra tình trạng sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến điều kiện lưu thông của các phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng quản lý đường bộ khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi ghi nhận sự cố, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Công ty 472 khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực xảy ra sạt lở.

Trong đó, tập trung bố trí nhân lực, phương tiện tổ chức cảnh báo từ xa, đặt biển báo, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đồng thời, Công ty 472 được yêu cầu khẩn trương kiểm tra hiện trường, huy động máy móc, thiết bị thu dọn đất đá tràn xuống mặt đường, từng bước khôi phục điều kiện lưu thông.

Công tác theo dõi diễn biến mái ta luy tiếp tục được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ sạt lở tiếp diễn, nhất là trong điều kiện mưa lớn còn có thể kéo dài.

Khu Quản lý đường bộ I chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát hiện trường, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, duy trì giao thông thông suốt trên tuyến.