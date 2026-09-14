Huy động lực lượng gia cố các điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng

Một đoạn đường sụt lún đã được đắp bao cát nhằm hạn chế sạt lở tiếp tục diễn ra. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 14/9, UBND xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã huy động đông đảo lực lượng, phương tiện khẩn trương gia cố điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường ven sông qua thôn Thạch Tân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ khiến nước sông dâng cao.

Theo đó, các lực lượng tập kết vật tư, đóng, vận chuyển và xếp bao tải cát để hạn chế sạt lở tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến công trình và an toàn của người dân tại khu vực xung yếu. Đồng thời, huy động máy móc hỗ trợ san gạt, xử lý hiện trường. Chính quyền xã cũng đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm. Trước đó, tuyến đường ven sông qua thôn Thạch Tân đã bị sạt lở trước đó vào dịp cuối tháng 7. Khu vực sạt lở ảnh hưởng hơn 60m tuyến đường, làm hư hỏng khoảng 200m2 nền, mặt đường láng nhựa và khoảng 60m kè xây đá. Độ lún nhiều điểm sâu hơn 2m, mặt đường sạt lở, nứt nghiêm trọng, để lộ đất đá bên dưới.

Sạt lở khiến khoảng một nửa mặt đường trượt về phía bờ sông gây nguy hiểm cho người dân sống trong khu vực cũng như hạn chế khả năng lưu thông qua lại của người dân và các phương tiện. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, triển khai các biện pháp xử lý trước mắt, đồng thời đề xuất phương án khắc phục lâu dài nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và công trình trong khu vực.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành vận chuyển và xếp bao tải cát để hạn chế sạt lở tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến công trình và an toàn của người dân tại khu vực xung yếu. Ảnh: TTXVN phát

Trong ngày 14/9, tại km1+500 trên tuyến đường từ xã Khe Sanh đi xã Hướng Phùng, đã xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất đá từ sườn núi đổ xuống phủ lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông. Theo UBND xã Khe Sanh, sạt lở đã làm ách tắc và chia cắt cục bộ. Trước tình hình trên, sau khi tiếp nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan tiến hành cắm biển cảnh báo cũng như điều tiết giao thông để cảnh báo cho người dân biết, tránh đi vào khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, xã cũng đang phối hợp với xã Hướng Phùng và liên hệ với đơn vị thi công trên tuyến đường liên xã để tiến hành công tác nạo vét bước đầu, đảm bảo quá trình lưu thông cho người dân. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ, phòng chống thiên tai và phục vụ nhu cầu dân sinh, Công ty Thủy điện Quảng Trị cũng đã thống nhất với UBND xã Hướng Phùng tạm thời cho phép người và phương tiện đi qua đập dâng hồ chứa Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị để vào thôn Hướng Linh đến hết ngày 24/9.