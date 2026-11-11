Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Sau khi tiếp thu ý kiến thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Luật sư (sửa đổi) đã chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan có liên quan rà soát, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đã trình bày báo cáo của Chính phủ và báo cáo của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi).

Qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với 4 nội dung đã được Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và Chính phủ thống nhất.

Thứ nhất, về tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư, trong đó có tiêu chuẩn phải có bằng cử nhân luật quy định tại Điều 7. Dự thảo Luật quy định có trường hợp ngoại lệ đối với người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật ở những quốc gia chỉ đào tạo trình độ sau đại học, không có chương trình cử nhân luật. Số lượng trường hợp này rất ít, nhưng những người đáp ứng điều kiện cũng phải trải qua quá trình đào tạo 12 tháng, thi và đáp ứng các yêu cầu khác. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, việc tiếp nhận nhóm đối tượng này cũng góp phần huy động lực lượng có trình độ ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn để bổ sung cho đội ngũ luật sư.

Thứ hai, về quy định luật sư tập sự được tham gia một số hoạt động tố tụng. Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để rà soát.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo của Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng có thể quy định theo hướng: luật sư tập sự được tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng. Pháp luật tố tụng quy định như thế nào thì thực hiện như vậy.

Thứ ba, về thành lập Hội đồng tuyển chọn luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập; thành phần Hội đồng có lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực là lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, nội dung này trước đây đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo hướng phát huy tối đa vai trò và kinh nghiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời bảo đảm chất lượng kỳ thi ở quy mô quốc gia.

Thứ tư, về việc cho phép công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể có thành viên góp vốn (Điều 19). Dự thảo Luật tiếp thu theo hướng cho phép nhưng kèm theo những điều kiện rất chặt chẽ. Cụ thể, thành viên góp vốn không phải là cá nhân mà phải là pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số hoặc thể chế tài chính, tỷ lệ vốn góp không quá 30%, không tham gia điều hành, không tham gia hoạt động chuyên môn.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, quy định như vậy vừa bảo đảm điều kiện chặt chẽ, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi)

Về hai nội dung còn có ý kiến khác nhau về: luật sư bị Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư xử lý kỷ luật tại Điều 33 và quy định về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ pháp lý đối với cá nhân, pháp nhân không phải là luật sư nhưng đang kinh doanh dịch vụ này tại khoản 7 Điều 36.

Đối với quy định luật sư bị Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư xử lý kỷ luật, theo quy định hiện hành, nếu không đồng ý với quyết định xử lý thì luật sư có thể khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong khi đó, dự thảo Luật quy định việc khởi kiện ra Tòa án. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, đây không phải là tranh chấp hành chính hay dân sự mà thuần túy là vấn đề kỷ luật nội bộ của Liên đoàn Luật sư.

Qua thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, Luật Luật sư quy định về tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, vì vậy, những vấn đề xử lý nội bộ thì tổ chức tự giải quyết. Trường hợp sau đó tổ chức không giải quyết được, người có quyền lợi bị ảnh hưởng có thể căn cứ vào pháp luật tố tụng dân sự để khởi kiện.

Các đại biểu tham dự phiên họp

"Trước mắt cứ để Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư giải quyết. Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác cũng thực hiện theo nguyên tắc như vậy. Luật này không cần quy định thêm về việc khởi kiện ra Tòa án. Sau này, nếu cá nhân thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan để khởi kiện", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đối với khoản 7 Điều 36 hiện đang xếp ở điều khoản chuyển tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây chủ yếu là vấn đề kỹ thuật lập pháp, cần nghiên cứu bố trí lại cho phù hợp.