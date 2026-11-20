Chương trình có sự tham gia của 16 đồn biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ 21 xã biên giới và 35 xã nội địa.

Đồn Biên phòng Lũng Nặm và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thục Phán và xã Lũng Nặm, Canh Tân ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Trong đó, hỗ trợ mô hình chăn nuôi trâu, bò, lợn cho hội viên phụ nữ biên giới tại các xã: Tổng Cọt, Đình Phong, Phục Hòa với nguồn vốn quay vòng 600 triệu đồng; mô hình tại xã Hạ Lang với 20 con lợn giống; tiếp tục quản lý mô hình trồng mắc ca tại xã Đình Phong, trồng hồi tại Cốc Pàng, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích; huy động 100 triệu đồng hỗ trợ công trình “Thắp sáng đường biên” với 40 cột đèn năng lượng mặt trời.

Các cấp Hội phối hợp với đồn biên phòng huy động 230 triệu đồng tặng quà cho gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em khó khăn, hộ nghèo, tổ chức khám bệnh, chiếu phim, gian hàng 0 đồng...

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã biên giới phối hợp với các đồn biên phòng bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; kết nối với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh thăm, tặng quà các đồn biên phòng, hộ chính sách xã biên giới, góp phần chăm lo đời sống hội viên, củng cố tình đoàn kết quân dân.