Huy động hơn 8.000 tỷ đồng từ cổ đông, Novaland (NVL) dồn lực tất toán hàng loạt lô nợ trái phiếu

Chào bán tỷ lệ 3:1, khởi động kế hoạch tăng vốn quy mô lớn

Kế hoạch phát hành của Novaland được thực hiện dựa trên Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 431 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/09/2026. Công ty sẽ phân phối tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu mới cho các cổ đông đang sở hữu cổ phần. Tỷ lệ thực hiện quyền mua được ấn định ở mức 3:1, có nghĩa là nhà đầu tư cứ nắm giữ 3 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Mức giá phát hành được hội đồng quản trị chốt ở mức 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này sẽ được tự do giao dịch và không bị áp dụng bất kỳ điều kiện hạn chế chuyển nhượng nào. Về lịch trình triển khai, nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua trong khoảng thời gian từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026. Lịch nhận đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền sẽ kéo dài từ ngày 08/10/2026 đến hết ngày 29/10/2026.

Đợt huy động vốn từ cổ đông hiện hữu này là bước đi đầu tiên nằm trong kế hoạch tăng vốn toàn diện gồm 3 cấu phần đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt bằng văn bản hồi tháng 7/2026. Theo lộ trình được vạch ra, sau khi hoàn tất đợt phân phối quyền mua này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai phương án phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho dưới 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiếp đó, công ty sẽ thực hiện chương trình phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu lựa chọn cho người lao động năm 2026.

Dành toàn bộ nguồn thu để thanh toán nợ gốc trái phiếu

Nếu đợt phát hành diễn ra thành công trọn vẹn, Novaland sẽ thu về tổng cộng gần 8.007 tỷ đồng. Theo phương án sử dụng vốn đã công bố, tập đoàn sẽ ưu tiên phân bổ 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 lô trái phiếu do chính công ty mẹ phát hành. Danh mục cần tất toán bao gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Phần vốn còn lại sẽ được tập đoàn bơm xuống các công ty thành viên cũng để phục vụ mục đích giải quyết nợ trái phiếu. Cụ thể, công ty dự chi 916,3 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn tiền này được công ty con sử dụng để thanh toán gốc cho lô trái phiếu mang mã NSRCH2223001.

Cùng với đó, khoản tiền 1.137,3 tỷ đồng tiếp theo sẽ được chuyển trực tiếp vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn No Va Thảo Điền. Đơn vị này sẽ dùng nguồn vốn mới để thanh toán gốc cho lô trái phiếu mã NTDCH2227001. Thời gian giải ngân các khoản tiền trên dự kiến diễn ra từ quý IV/2026 kéo dài đến quý I/2027. Ban lãnh đạo công ty cho biết tiến độ và giá trị giải ngân thực tế cho từng hạng mục có thể được điều chỉnh linh hoạt phụ thuộc vào diễn biến thị trường và kết quả đàm phán trực tiếp với các trái chủ.