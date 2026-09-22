Huy động hơn 72,7 tỷ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến, cùng 120 đại biểu đại diện cho hơn 15.000 hội viên, nạn nhân trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến biểu dương kết quả các cấp Hội đạt được; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ mới tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh vận động nguồn lực chăm lo nạn nhân chất độc da cam.

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, Chủ tịch Hội (nhiệm kỳ 2023-2026) cho biết, thời gian qua, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực; đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 41.488 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong đó, 5.459 người là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; 36.029 người dân bị phơi nhiễm hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Mặc dù được Đảng, Nhà nước quan tâm, mức trợ cấp bảo trợ xã hội hiện nay vẫn còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cuộc sống, nhất là các gia đình có nhiều nạn nhân hoặc nạn nhân bị dị tật nặng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội.

Các cấp Hội tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để trợ giúp phù hợp từng đối tượng. Qua đó, toàn tỉnh có gần 90.000 lượt nạn nhân khó khăn được hỗ trợ với tổng kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc, trợ giúp sinh kế hơn 72,7 tỷ đồng. Nguồn lực được sử dụng xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương; trao học bổng, hỗ trợ học nghề; trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; hỗ trợ vốn chăn nuôi, sản xuất; trợ cấp khó khăn đột xuất; khám, cấp thuốc miễn phí; tặng xe lăn, quà nhân các dịp lễ, Tết và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8. Riêng năm 2026, chương trình xóa nhà dột nát đã xây mới, sửa chữa 45 căn nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với kinh phí hơn 3,04 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đề ra mục tiêu mở rộng các chương trình chăm sóc; phấn đấu 100% nạn nhân đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thường xuyên và tạo sinh kế; tiếp tục rà soát, hỗ trợ xóa nhà tạm cho 100% hộ gia đình nạn nhân khó khăn về nhà ở; tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa, đa dạng hóa Quỹ trợ giúp. Hội xác định các giải pháp trọng tâm gồm phát huy phối hợp liên ngành; kiến nghị điều chỉnh mức trợ cấp bảo trợ xã hội phù hợp; đổi mới vận động quỹ; kết nối tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm mở rộng nguồn lực; đẩy mạnh trợ giúp sinh kế, chăm sóc nạn nhân tại cộng đồng và gia đình; củng cố tổ chức.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ tái cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đề cử bà Trần Thị Nhanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ) làm Chủ tịch danh dự của Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân khó khăn. Các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao bảng tượng trưng hỗ trợ chương trình an sinh xã hội của Hội với tổng nguồn lực hơn 2,5 tỷ đồng.