Huy động hơn 70.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tháng 9. Ảnh minh họa do AI tạo

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 299.060,5 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với tỷ trọng lần lượt là 63,3% và 36,6% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương giá trị phát hành 44.403 tỷ đồng và 25.651,2 tỷ đồng.

Về kỳ hạn trái phiếu, tháng 9, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm; có 3 kỳ hạn trúng thầu, gồm 5 năm, 10 năm và 30 năm đều có mức lãi suất trúng thầu tăng 2 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 8. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 9 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 30 năm lần lượt là 4,27%/năm, 4,43%/năm và 4,62%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 9/2026 đạt 2.813.935 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.776 tỷ đồng/phiên, tăng 26,7% so với tháng trước; trong đó, giá trị giao dịch Outright (giao dịch mua đứt bán đoạn) chiếm 65,5%, giá trị giao dịch Repos (hợp đồng mua lại) chiếm 34,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 2,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 0,7% so với tháng trước; trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 80 tỷ đồng.