Theo Tờ trình số 9904/TTr-BCT ngày 20/11, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho các tỉnh, thành phố đến hết năm 2027; đồng thời xem xét định hướng cho giai đoạn 2028-2030.

Đề xuất này nhằm thực hiện mục tiêu của Quy hoạch điện VIII và Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặt yêu cầu phát triển khoảng 6.000 MW điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đến hết năm 2027.

Bộ Công Thương đề xuất huy động khoảng 67.560 tỷ đồng để phát triển 5.630 MW điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các địa phương đến hết năm 2027. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương xác định nguồn điện này, đặc biệt khi kết hợp hệ thống lưu trữ, có vai trò bổ sung nguồn cung tại chỗ, giảm phụ tải đỉnh ban ngày và hạn chế áp lực lên hệ thống điện. Việc triển khai được khuyến khích tại trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình, ưu tiên tận dụng diện tích mái nhà sẵn có, phù hợp nhu cầu sử dụng điện thực tế.

Theo phương án đề xuất, chỉ tiêu phân bổ cho từng địa phương được xác định dựa trên tốc độ tăng trưởng phụ tải điện giai đoạn 2026-2027, cùng với tiềm năng phát triển và kiến nghị của địa phương. Cách tính này sử dụng số liệu phụ tải do EVN và các tổng công ty điện lực theo dõi, thống kê, qua đó bảo đảm tính khách quan và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tổng công suất dự kiến phân bổ là 5.630 MW, chia thành hai giai đoạn: 2.630 MW đến hết tháng 3/2027 và 3.000 MW trong thời gian còn lại của năm 2027. Riêng các tỉnh, thành phố miền Bắc được định hướng phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu trước mùa khô quý II/2027.

Với suất đầu tư tham khảo khoảng 12 triệu đồng/kW, chưa bao gồm hệ thống lưu trữ BESS, tổng kinh phí lắp đặt ước tính khoảng 67.560 tỷ đồng, bình quân gần 1.987 tỷ đồng mỗi tỉnh. Nguồn vốn dự kiến được huy động từ xã hội hóa, ngân sách nhà nước và tài chính của doanh nghiệp.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Công Thương, trực tiếp là Cục Điện lực, sẽ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. UBND các tỉnh, thành phố cùng các sở, ngành và chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương kiến nghị cân nhắc sử dụng cách diễn đạt “phấn đấu đạt chỉ tiêu” hoặc “phấn đấu hoàn thành” thay cho quy định mang tính bắt buộc. Theo cơ quan này, cách tiếp cận đó phù hợp hơn với Chỉ thị 10/CT-TTg, mục tiêu của Quy hoạch điện VIII và điều kiện thực tế về nhu cầu, khả năng triển khai tại từng địa phương.