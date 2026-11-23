Tại chương trình, bà Phạm Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, trong năm 2026, tổng giá trị các chương trình an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo, trợ giúp khẩn cấp và phong trào do Hội triển khai đạt 641 triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trên địa bàn.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Hội chữ thập đỏ phường nhân ngày thành lập. Ảnh: Vân Hà

Một số kết quả tiêu biểu như: Vận động Quỹ Nhân đạo đạt hơn 28 triệu đồng, trao hàng trăm suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn, học sinh, thiếu nhi; đồng thời triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó 15 chiếc xe đạp đến trường trị giá hơn 42 triệu đồng.

Mô hình “Bếp hồng yêu thương” tiếp tục được duy trì, trao cơm cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đống Đa, đồng thời vận động nguồn lực hỗ trợ 1.200 suất cơm, trị giá 36 triệu đồng.

Tại chương trình, có 9 cá nhân được trao danh hiệu Tấm lòng vàng và 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động của Hội được khen thưởng. Ảnh: Vân Hà

Đáng chú ý, Hội duy trì kết nối 10 nhà tài trợ, bảo trợ thường xuyên cho các địa chỉ nhân đạo; vận động 121 triệu đồng tiền và hiện vật cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, trực tiếp trao 115 suất quà đến người dân.

Bên cạnh hoạt động nhân đạo, Hội phối hợp tổ chức khám mắt miễn phí cho hơn 200 lượt người; tập huấn sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho 300 lượt cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và tập huấn kỹ năng số cho 300 người. Hội cũng tích cực tham gia giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, duy trì các ca trực hằng ngày, nhắc nhở và xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng địa bàn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Dịp này, Hội chữ thập đỏ phường trao 35 suất quà tới 35 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhằm san sẻ bớt những khó khăn. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ phường đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tâm huyết của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong triển khai các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Hình ảnh Hội trao xe đạp tới các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập vào tháng 8-2026. Ảnh: Vân Hà

Ông Hà Anh Tuấn đề nghị thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào nhân đạo; chủ động kết nối, vận động, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay đóng góp nguồn lực; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, chăm lo thiết thực, kịp thời cho người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trên địa bàn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ phường đã trao quà cho 35 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân, Ban chấp hành Hội đã trao giấy chứng nhận Tấm lòng vàng tới 9 cá nhân; khen thưởng 13 tập thể và 90 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động và phong trào của Hội.