Huy động hơn 600 triệu đồng Quỹ Khuyến học xã Hồi Xuân năm 2026

Bí thư Đảng ủy xã Hồi Xuân Hà Thị Hương, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Dũng biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hưởng ứng chương trình.

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục ca, múa được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, đồng thời khắc họa vẻ đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc và sự tận tụy của thầy cô trên hành trình đưa tri thức đến với học sinh vùng cao.

Nhiều tiết mục ca, múa được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.

Đêm diễn quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời nổi tiếng như Lê Anh Dũng, Viết Danh, Bạch Trà, Hương Vy, Viết Cường, Đăng Mạnh Minh Khánh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó là sự tham gia của đội văn nghệ xung kích xã, giáo viên và học sinh các trường trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Hồi Xuân Hà Thị Hương cùng các đại biểu, Nhân dân, học sinh dự chương trình nghệ thuật.

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố danh sách và biểu dương các đơn vị đồng hành, đóng góp cho hoạt động khuyến học của địa phương, với nguồn quỹ đã huy động được hơn 612.160.000 đồng.

Tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ xung kích, giáo viên, học sinh trên địa bàn biểu diễn.

Ca sĩ Lê Anh Dũng biểu diễn và giao lưu với Nhân dân.

Nguồn đóng góp từ đêm diễn giúp Quỹ Khuyến học xã có thêm điều kiện hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trên hành trình theo đuổi ước mơ.