Huy động hơn 600 triệu đồng Quỹ Khuyến học xã Hồi Xuân năm 2026
Tối 12/11, xã Hồi Xuân tổ chức chương trình nghệ thuật gây Quỹ Khuyến học năm 2026 với chủ đề: “Hồi Xuân - Lan tỏa sắc màu văn hóa, kết nối yêu thương, nâng bước em tới trường”. Với sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, chương trình đã huy động hơn 600 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã năm 2026, góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.
Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục ca, múa được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, đồng thời khắc họa vẻ đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc và sự tận tụy của thầy cô trên hành trình đưa tri thức đến với học sinh vùng cao.
Đêm diễn quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời nổi tiếng như Lê Anh Dũng, Viết Danh, Bạch Trà, Hương Vy, Viết Cường, Đăng Mạnh Minh Khánh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó là sự tham gia của đội văn nghệ xung kích xã, giáo viên và học sinh các trường trên địa bàn.
Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố danh sách và biểu dương các đơn vị đồng hành, đóng góp cho hoạt động khuyến học của địa phương, với nguồn quỹ đã huy động được hơn 612.160.000 đồng.
Nguồn đóng góp từ đêm diễn giúp Quỹ Khuyến học xã có thêm điều kiện hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trên hành trình theo đuổi ước mơ.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/huy-dong-hon-600-trieu-dong-quy-khuyen-hoc-xa-hoi-xuan-nam-2026-308843.htm