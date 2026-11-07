Huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ dập đám cháy lớn tại khu nhà xưởng

Khoảng 11h48 ngày 7/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại khu nhà xưởng trên đường Ba Lương, xã An Khánh (Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định đám cháy đã phát triển lớn, có nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng liền kề, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố khẩn trương điều động lực lượng thuộc các Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2, 23, 24, 29 và 30. Lực lượng được huy động gồm 3 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng, 1 xe trạm bơm chữa cháy, 9 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và CNCH.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đội hình chữa cháy.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bùng phát mạnh, cháy lan sang dãy nhà xưởng lân cận. Do chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa và các vật liệu dễ cháy nên đám cháy tỏa nhiệt lớn, phát sinh nhiều khói, khí độc. Khói dày đặc cùng lượng chất cháy lớn gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát, tiếp cận và tổ chức chữa cháy.

Trước tình hình trên, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều mũi chữa cháy; tổ chức trinh sát, khai thác nguồn nước, tập trung khống chế ngọn lửa, khoanh vùng đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan, bảo vệ các công trình xung quanh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động máy xúc, máy ủi để phối hợp tổ chức chữa cháy.

Cùng với công tác chữa cháy, Công an xã An Khánh phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng giao thông, bảo đảm ANTT; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ một số vị trí tường, mái tôn, tạo lối tiếp cận cho lực lượng chữa cháy.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, người dân địa phương, đến khoảng 12h26 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, ngăn chặn cháy lan. Đến 13h30, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được hơn 2.000m² diện tích nhà xưởng lân cận, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra cháy gồm các nhà xưởng liền kề, có kết cấu khung thép, mái tôn; diện tích khu đất hơn 3.000m², tổng diện tích xây dựng hơn 2.700m².

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra, làm rõ.