Huy động hơn 100 nhân sự, tăng tốc thi công nút giao 3 tầng Vành đai 2 TP.HCM

Ghi nhận của phóng viên ngày 4/11, tại công trường nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng, hàng chục công nhân cùng máy móc, thiết bị đang tập trung thi công các hạng mục cầu vượt. Nhiều vị trí đã hình thành trụ, thân cầu; các tổ công nhân được bố trí thực hiện những phần việc khác nhau, từ thi công kết cấu móng, trụ cầu đến gia công, đúc dầm.

Dưới thời tiết nắng nóng, hoạt động thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Máy móc liên tục vận hành, công nhân tranh thủ thời gian thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng công việc. Nhiều cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng đã được di dời, mặt bằng khu vực nút giao cơ bản được bàn giao phục vụ thi công.

Anh Phan Thái Hà, công nhân đang làm việc tại công trường cho biết, hiện các tổ thi công tập trung vào những hạng mục trụ cầu, thân cầu và các phần việc liên quan. Để bảo đảm tiến độ, công nhân thường xuyên tăng ca, làm việc từ 7h đến khoảng 20h.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chỉ huy trưởng gói thầu XL02 thuộc Công ty CP Xây lắp 368 cho biết, sau gần 3 tháng triển khai, gói thầu đang được đẩy nhanh tiến độ, khối lượng thực hiện vượt khoảng 10% so với kế hoạch. Hiện nhà thầu huy động hơn 100 nhân sự cùng nhiều máy móc, thiết bị để tổ chức thi công. Các hạng mục đang được triển khai gồm cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ, xà mũ, đúc dầm. Dự kiến trong tháng 12, đơn vị sẽ triển khai lắp đặt dầm cầu.

Nhằm tăng sản lượng, nhà thầu tổ chức thi công 2 ca mỗi ngày, trong đó có ca đêm, bố trí các tổ công nhân làm việc luân phiên. Riêng một số công đoạn đặc thù như khoan cọc nhồi, đổ bê tông và thi công cọc đất gia cố xi măng được tổ chức tăng cường thời gian làm việc, có thời điểm triển khai liên tục 3 ca để tranh thủ điều kiện thi công thuận lợi.

Bên cạnh đó, quá trình thi công vẫn gặp một số khó khăn liên quan đến mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật hiện hữu. Đại diện đơn vị thi công kiến nghị các bên liên quan tăng cường phối hợp, sớm xử lý những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, tránh chồng chéo giữa các đơn vị, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Theo thiết kế, nút giao được tổ chức theo quy mô 3 tầng, gồm cầu vượt, hầm chui và hệ thống giao thông trên mặt đất, nhằm phân tách các dòng phương tiện, hạn chế xung đột giao thông tại khu vực. Trong đó, cầu vượt số 1 vượt qua các tuyến đường Linh Đông, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân và rạch Ngang. Cầu vượt số 2 phục vụ phương tiện rẽ trái từ Vành đai 2 xuống đường Phạm Văn Đồng theo hướng sân bay Tân Sơn Nhất.

Ở tầng dưới, hầm chui rộng 2 làn xe được bố trí cho phương tiện từ đường Phạm Văn Đồng, hướng sân bay Tân Sơn Nhất, rẽ phải về phía nút giao quốc lộ 1 - Gò Dưa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, các gói thầu thuộc dự án được triển khai từ tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027. Từ nay đến cuối năm 2026, chủ đầu tư sẽ tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, phấn đấu hoàn thành kết nối công trình trong năm 2027. Khi hoàn thành, nút giao Vành đai 2 – Phạm Văn Đồng được kỳ vọng tăng năng lực kết nối giữa các trục giao thông lớn ở cửa ngõ phía Đông Bắc TP.HCM, giảm áp lực giao thông tại khu vực, đồng thời góp phần từng bước khép kín tuyến Vành đai 2, hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị.