Huy động hơn 1.200 nhân lực mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Những ngày giữa tháng 9/2026, ghi nhận tại công trường thi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM-Trung Lương-Mỹ Thuận (thuộc trục cao tốc Bắc-Nam), tuyến đường huyết mạch nối TPHCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho thấy không khí thi công rất khẩn trương. Nhiều hạng mục ở dọc chiều dài toàn tuyến được nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc thi công đồng thời nhằm rút ngắn tiến độ thực hiện. Một số khu vực ở xã Bến Lức, xã Thủ Thừa... (tỉnh Tây Ninh) đang được máy móc gia cố nền đường, xây trụ cầu cạn, chuẩn bị lắp dầm cầu.

Cao tốc TPHCM-Trung Lương-Mỹ Thuận đoạn qua tỉnh Tây Ninh sẽ mở rộng lên 8 làn xe. Ảnh: Đ.Xá.

Trao đổi với PV, đại diện Tập đoàn Đèo Cả, liên danh đầu tư dự án cho biết toàn tuyến dự án dài 96,13km với tổng nguồn vốn là 30.699 tỷ đồng. Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/giờ, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Ngoài ra, toàn tuyến sẽ có 66 cầu (bao gồm 61 cầu trên tuyến chính và 5 cầu trên nút giao); 149 Cống (bao gồm 66 cống hộp và 83 cống tròn); và 8 hầm chui dân sinh.

Máy móc, kỹ sư, công nhân thi công song song nhiều hạng mục của dự án. Ảnh: Đ.Xá.

Cũng theo đại diện liên danh thực hiện dự án, sau khi khởi công vào cuối tháng 12/2025 nhà thầu đang gấp rút thi công để kịp hoàn thành vào cuối năm 2028 tới. Hiện các đơn vị tổ chức 69 mũi thi công cầu, đường với hơn 1.200 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng 400 thiết bị máy móc để xử lý nền đất yếu, cọc khoan nhồi, bệ thân mố trụ, đúc dầm… Sản lượng thực hiện đến giữa tháng 9/2026 đạt 1.720/21.481 tỷ đồng, tương đương 8,0% giá trị xây lắp.

Cũng theo chủ đầu tư, hiện dự án vẫn gặp một số vướng mắc liên quan tới giải phóng mặt bằng và nguồn nguyên vật liệu. Cụ thể, tổng diện tích mặt bằng cần giải phóng 87,76 ha (TPHCM: 5,10 ha; Tây Ninh: 28,62 ha; Đồng Tháp: 54,04 ha). Trong đó, mặt bằng cần ưu tiên giải phóng sớm do ảnh hưởng trực tiếp đến thi công tuyến chính và nút giao là 20,15 ha (nằm trên địa phận TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp).

Hàng loạt mố trụ đã được xây dựng dọc theo tuyến cao tốc ở TPHCM, Tây Ninh. Ảnh: Đ.Xá.

Ngoài ra, phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, viễn thông) còn chậm, dẫn đến nhiều vị trí chưa thể triển khai thi công đồng bộ. Từ khi dự án triển khai đến nay mặt bằng ưu tiên vẫn chưa được bàn giao gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch triển khai các hạng mục xử lý nền đất yếu, thi công cầu, đường.

Trong khi đó, nhu cầu cát và đá của dự án rất lớn (cần 3,7 triệu m3 cát và 3,6 triệu m3 đá). Tuy nhiên đến nay các mỏ vật liệu cát theo cơ chế đặc thù như mỏ cát thuộc xã Mỹ An Hưng, mỏ cát thuộc phường Cao Lãnh, mỏ cát thuộc xã Thường Phước thuộc tỉnh Đồng Tháp… vẫn chưa được phân khai hoặc cấp phép khai thác, ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ thi công.