Huy động hàng loạt phương tiện đặc chủng dập ' biển lửa' trong cuộc diễn tập quy mô lớn tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Đại biểu tham dự buổi thực tập

Tình huống giả định vô cùng khẩn cấp được phát lệnh vào đúng 9 giờ 30 phút. Một xà lan dầu trong quá trình cập cầu tàu để xuất nhập xăng dầu đã bất ngờ gặp sự cố rò rỉ nguồn nhiệt, dẫn đến hỏa hoạn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, cháy lan sang khu vực Trạm bơm xăng dầu và đe dọa trực tiếp bồn chứa Dầu D03.

Chiến thuật chữa cháy nhanh chóng được triển khai khi xà lan dầu trong quá trình cập cầu tàu đã bất ngờ gặp sự cố rò rỉ nguồn nhiệt, dẫn đến hỏa hoạn

Ngay lập tức, Đội PCCC cơ sở tại chỗ gồm 33 người đã ấn chuông báo động, cắt khẩn cấp công nghệ xuất nhập và tổ chức sơ tán 20 cán bộ nhân viên. Lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng triển khai 2 xe chữa cháy cùng hệ thống lăng giá cố định để làm mát, đồng thời sơ cứu 1 nạn nhân ngất xỉu tại khu vực cầu tàu và bàn giao cho y tế. Tại khu vực trạm bơm, nhân viên kỹ thuật cũng khẩn trương vận hành tối đa trạm bơm, chuẩn bị sẵn sàng 78.400 lít bọt Foam cô đặc để chi viện cho lực lượng chuyên nghiệp.

Lực lượng, phương tiện được tinh nhuệ được huy động khẩn cấp. Đáng chú ý, cuộc diễn tập áp dụng nhiều trang thiết bị công nghệ cao như thiết bị flycam để thiết lập trung tâm hình ảnh tác chiến tại hiện trường, xe thang, tàu chữa cháy và các robot chữa cháy chuyên dụng.

Nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, Công an TPHCM đã huy động tổng lực lượng chi viện khẩn cấp. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) (PC07) cử vào hiện trường hàng loạt đơn vị tinh nhuệ bao gồm Đội Tham mưu, Đội Công tác CC&CNCH, Đội Cảnh sát PCCC trên sông cùng các Đội Chữa cháy khu vực 1, 4, 7 và 21. Đáng chú ý, cuộc diễn tập áp dụng nhiều trang thiết bị công nghệ cao như thiết bị flycam để thiết lập trung tâm hình ảnh tác chiến tại hiện trường, xe thang, tàu chữa cháy và các robot chữa cháy chuyên dụng.

Chiến thuật chữa cháy được chia làm 3 giai đoạn khép kín. Giai đoạn 1 do Đội Khu vực 21 tiếp ứng đầu tiên, tập trung trinh sát, dò tìm đưa 2 nạn nhân kẹt trong cầu tàu ra ngoài và dập tắt lửa trên xà lan. Bước sang giai đoạn 2, đội hình chuyển hướng làm mát để chống cháy lan sang các bồn chứa D1, D4, D5. Các robot chữa cháy được hạ đặt, phối hợp cùng xe nước tiến sâu vào tâm điểm hỏa hoạn khống chế ngọn lửa, trong khi tàu chữa cháy dưới sông liên tục bơm truyền tiếp nước lên bờ. Đến giai đoạn 3, toàn bộ lực lượng mở đợt tổng tấn công, đồng loạt chuyển hướng lăng giá trên xe thang và xe nước sang chế độ phun bọt trực tiếp, dập tắt hoàn toàn đám cháy tại bồn D03.

Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng Phòng PC07 - Phó Trưởng Ban chỉ huy thực tập phát biểu

Buổi thực tập kết thúc thành công tốt đẹp

Để đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công an xã Nhà Bè đã điều tiết, phân luồng giao thông trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, mở đường cho xe chữa cháy. Song song đó, Phòng Cảnh sát cơ động chốt chặn bảo vệ an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi lợi dụng sự cố để gây mất an ninh trật tự. Các đơn vị Điện lực Tân Thuận, Cấp nước Nhà Bè và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cũng túc trực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu cần, y tế.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng Phòng PC07 - Phó Trưởng Ban chỉ huy thực tập, cuộc diễn tập đã khép lại thành công, qua đó đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong công tác CC&CNCH trên địa bàn Thành phố.