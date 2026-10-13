Huy động gần 300 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 9 tháng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, tháng 9/2026, Kho bạc Nhà nước huy động được 70.139,2 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tăng 152% so với tháng trước. Lũy kế 9 tháng, tổng giá trị huy động đạt hơn 299.060 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch phát hành cả năm.

Theo HNX, trong tháng 9/2026, đơn vị tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 63,3% tổng khối lượng phát hành, tương đương 44.403 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm đạt 25.651,2 tỷ đồng, chiếm 36,6%.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 299.060,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, hoàn thành 60% kế hoạch phát hành năm 2026.

(Ảnh minh họa)

Về kỳ hạn phát hành, trong tháng 9, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Có 3 kỳ hạn trúng thầu là 5 năm, 10 năm và 30 năm. Lãi suất trúng thầu của cả 3 kỳ hạn đều tăng 2 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 8.

Cụ thể, tại phiên đấu thầu cuối tháng 9, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm đạt 4,27%/năm, kỳ hạn 10 năm đạt 4,43%/năm và kỳ hạn 30 năm đạt 4,62%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 9/2026 đạt 2.813.935 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.776 tỷ đồng/phiên, tăng 26,7%.

Trong cơ cấu giao dịch, giao dịch mua bán đứt đoạn (Outright) chiếm 65,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi giao dịch mua bán có kỳ hạn (Repos) chiếm 34,5%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 2,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 0,7% so với tháng trước. Trong tháng, nhóm nhà đầu tư này bán ròng 80 tỷ đồng.