Huy động dân làm cầu tạm, giúp 1.200 hộ dân Yên Na thoát cảnh cô lập sau sạt lở núi

Lở núi kinh hoàng, 1.200 hộ dân bị cô lập

Khoảng 16h30 ngày 19/9, tại khu vực gần bản Huồi Pai, xã Yên Na (trước đây thuộc huyện Tương Dương), vạt sườn núi cao hàng chục mét đổ xuống, kéo theo cây cối và thảm thực vật, phủ kín mặt tỉnh lộ 543C.

Khối lượng đất đá sạt lở xuống ước chừng 30.000m³ (Ảnh: T.Lương).

Theo ghi nhận, một mảng lớn sườn núi bất ngờ đổ sập xuống với khối lượng đất đá ước tính lên tới khoảng 30.000m³, vùi lấp hoàn toàn một đoạn tỉnh lộ 543C. Đất đá cùng cây cối tràn xuống lòng khe, chặn đứng dòng chảy và chia cắt hoàn toàn giao thông từ các bản vùng trong ra trung tâm xã.

Không chỉ làm tê liệt tuyến giao thông huyết mạch, thảm họa thiên tai còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân.

Trước nguy cơ sạt lở hiện hữu, chính quyền địa phương đã tiến hành di dời khẩn cấp 54 hộ dân tại bản Huồi Pai ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa đến nơi tránh trú an toàn. Sự cô lập của tuyến đường đã khiến đời sống của khoảng 1.200 hộ dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn.

Lực lượng chức năng cùng người dân làm cầu tạm vượt suối (Ảnh: UBND xã Yên Na).

Trước tình hình cấp bách, chính quyền xã Yên Na đã lập tức triển khai các phương án ứng phó tại chỗ nhằm giải tỏa mối lo chia cắt giao thông cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết: "Trong ngày hôm qua, xã đã huy động người dân cùng các lực lượng chức năng khảo sát mở đường đi vòng qua điểm sạt lở.

Xã đã huy động người dân các bản làng gần đó, cùng lực lượng chức năng vừa mở đường, vừa bắc cầu tạm vượt suối. Đến chiều thì đã đưa được 172 em học sinh tiểu học và trung học đến trường nội trú an toàn".

Tuy nhiên, do tuyến đường này phải băng qua đồi và suối, địa hình dốc, hiểm trở và chỉ đi bộ được, ông Thiện cho biết thêm rằng địa phương đang tiếp tục khảo sát thêm tuyến khác gần hơn, đảm bảo xe máy có thể lưu thông thuận lợi.

Nhờ sự nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, một tuyến đường tạm đã được mở giúp 172 em học sinh tới trường an toàn.

Chạy đua thời gian để thông đường

Tại hiện trường vụ sạt lở, công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương nhưng cũng đối mặt với không ít thử thách do địa hình và thời tiết.

Ông Hoàng Quốc Trường, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng Nghệ An) thông tin: "Khối lượng đất đá sạt lở xuống tỉnh lộ 543C là rất lớn, lên đến cả chục nghìn khối.

Hiện tại Ban đang chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến tích cực hót dọn đất đá để đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết".

Có mặt trực tiếp bám sát hiện trường, ông Hoàng Kim Chiến, Giám đốc Công ty Khánh Hưng (đơn vị quản lý tuyến) chia sẻ: "Sáng nay trời đã tạnh ráo, chúng tôi huy động 4 máy múc, 4 xe vận chuyển để múc đất, san gạt ở 2 đầu điểm sạt. Nếu thời tiết thuận lợi thì dự kiến trong 3 ngày sẽ khắc phục xong bước 1 để thông đường cho người dân đi lại".

Dù vậy, điều khiến lực lượng thi công và chính quyền lo lắng nhất lúc này là những vết nứt xuất hiện trên đỉnh núi.

Theo ông Chiến, ở cả hai phía đều đang có rãnh nứt và hình thành cung trượt mới kéo dài thêm khoảng 40 - 50m mỗi phía.

Do đó, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và phương tiện, đơn vị vừa bố trí người túc trực cảnh giới, vừa theo dõi sát sao diễn biến thời tiết; nếu xuất hiện mưa to, máy móc sẽ phải tạm dừng hoạt động ngay lập tức đề phòng tai họa sạt lở tiếp diễn.

Giữa bộn bề khó khăn và hiểm nguy rình rập từ thiên tai, tinh thần đoàn kết, sự chủ động bám sát cơ sở của cấp ủy, chính quyền cùng người dân xã Yên Na đang từng bước thắp lên hy vọng sớm đưa nhịp sống trở lại bình yên cho 1.200 hộ dân nơi vùng cao.