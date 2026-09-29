Huy động 846.000 tỷ đồng ngoài ngân sách phát triển 29 dự án đường bộ cao tốc

Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: MD

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, trong đó chú trọng hệ thống đường bộ cao tốc.

Theo Bộ trưởng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, hạ tầng giao thông cần tiếp tục được đầu tư đi trước một bước, tạo không gian phát triển mới, kết nối các vùng miền, rút ngắn khoảng cách, giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hiện cả nước đã đưa vào khai thác 3.345km đường bộ cao tốc, vượt mục tiêu 3.000km của giai đoạn 2021-2025, đồng thời đang triển khai thi công 1.252km. Đặc biệt, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài hơn 2.000km từ Lạng Sơn đến Cà Mau cơ bản được nối thông, hình thành trục giao thông xương sống liền mạch. Tuy nhiên, mật độ đường bộ cao tốc của Việt Nam hiện vẫn còn thấp so với các nước phát triển.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MD

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, trong 5 năm tới, cả nước cần xây dựng mới 2.829km và nâng cấp 1.187 km đường cao tốc hiện hữu, với tổng nhu cầu vốn ước tính trên 1,2 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, ngân sách nhà nước dự kiến chỉ cân đối được 423.000 tỷ đồng, cần huy động 846.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn ngoài ngân sách. Đây là thách thức rất lớn nhưng cũng chính là cơ hội đầu tư rộng mở cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.

Bộ Xây dựng đã công bố danh mục 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ 923.000 tỷ đồng. Để nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn và các ngân hàng sẵn sàng cung cấp tín dụng dài hạn, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khung chính sách một cách rõ ràng và bình đẳng.

Bộ trưởng kêu gọi các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư tích cực tiếp cận, nghiên cứu và đăng ký tham gia 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP; các ngân hàng thương mại lớn như BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank, MB, Techcombank… tiếp tục đồng hành, nghiên cứu xây dựng các gói tín dụng dài hạn với lãi suất hợp lý, tạo bệ đỡ tài chính vững chắc cho các nhà đầu tư.

Đối với các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương, Bộ trưởng đề nghị cùng cam kết chung tay, chuẩn bị mặt bằng sạch đúng tiến độ, đơn giản hóa thủ tục hành chính; coi khó khăn của nhà đầu tư cũng là khó khăn của mình để cùng chủ động tháo gỡ.

Trong số 29 dự án đường bộ cao tốc kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn 2026-2030, có nhiều dự án khu vực phía Nam nằm ở nhóm ưu tiên 1 như: - Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An, dài 74km, tổng mức đầu tư 29.300 tỷ đồng. - Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây, dài 551km, tổng mức đầu tư 78.200 tỷ đồng. - Dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, đoạn Hà Tiên - Rạch Giá, dài 87km, tổng mức đầu tư 56.000 tỷ đồng. - Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột, dài 149km, tổng mức đầu tư 23.400 tỷ đồng. - Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, dài 105km, tổng mức đầu tư 18.900 tỷ đồng. - Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Liên Khương đoạn Nha Trang - Đà Lạt, dài 81km, tổng mức đầu tư 25.000 tỷ đồng. - Dự án đường bộ cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bù Đăng đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc, dài 75km, tổng mức đầu tư 26.000 tỷ đồng. - Dự án mở rộng đường Vành đai 3 TPHCM từ 4 làn xe lên 8 làn xe, dài 76km, tổng mức đầu tư 38.000 tỷ đồng. - Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, dài 23km, tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng. - Dự án đường bộ cao tốc TPHCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ, dài 77km, tổng mức đầu tư hơn 41.400 tỷ đồng.