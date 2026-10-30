Huy động 10.000 nhân lực thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ

Phối cảnh depot của tuyến metro Bến Thành-Cần Giờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 30/10, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC đồng loạt mở rộng thi công các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành thi công, chạy thử vào quý 4 năm 2028, qua đó vận hành thương mại trong năm 2029.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ (metro Bến Thành-Cần Giờ) động thổ từ tháng 12/2025.

Đến nay, nhiều hạng mục đã được triển khai, gồm khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, đường công vụ, thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, depot Cần Giờ, các cầu Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà...

Ba bãi đúc dầm phục vụ thi công cầu cạn cũng đã được triển khai, trong đó phiến dầm đầu tiên được đúc thử thành công tại bãi số 1.

Các nhà thầu dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và nhân lực kỹ thuật làm việc đồng thời trên công trường vào những giai đoạn cao điểm.

Các mũi thi công mới sẽ tập trung tại ga Bến Thành, cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ, đồng thời triển khai cầu điển hình tại các vị trí được bàn giao mặt bằng.

Để rút ngắn thời gian, giảm khối lượng thi công trực tiếp tại hiện trường và chủ động về chất lượng, tiến độ, dự án sẽ tăng cường áp dụng các giải pháp thi công công nghiệp hóa và lắp dựng cấu kiện đúc sẵn.

Theo kế hoạch, 1.300 dầm hộp bêtông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được sản xuất tại 3 bãi đúc dầm trên tuyến trong khoảng 15 tháng, với năng lực sản xuất bình quân 1-2 nhịp/ngày tại mỗi bãi.

Chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm 32m cùng thiết bị vận chuyển, lao lắp 900 tấn phục vụ hạng mục này.

Tại khu vực trung tâm, ga ngầm Bến Thành với chiều dài 565,85m, hố móng sâu khoảng 34m, kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, là một trong những hạng mục trọng điểm được tập trung thi công.

Ngoài ra, hầm TBM tại khu vực cảng Sài Gòn dài 2.019m, tiếp nối với hầm đào hở Cut and Cover dài 321,7m và hầm hở chữ U dài 266m, sẽ được thi công bằng máy đào hầm đường kính 13m.

Các hạng mục trọng điểm khác gồm depot Cần Giờ, cầu chính Cần Giờ và các cầu đặc biệt trên tuyến...; trong đó, cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có thiết kế dây văng dầm giàn thép, hai trụ tháp chữ A, nhịp chính dài 360m và khoảng 4,4 km cầu dẫn hai đầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, Cần Giờ giữ vị trí quan trọng với tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ.

Tuyến đường sắt Bến Thành-Cần Giờ khi hoàn thành sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về kết nối giao thông, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của khu vực.

Đặc biệt, sự phát triển đồng bộ giữa hạ tầng giao thông với các công trình đô thị, thương mại và dịch vụ được kỳ vọng tạo sức lan tỏa, góp phần hình thành một không gian kinh tế năng động, một động lực tăng trưởng mới ở phía Nam thành phố.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án sẽ được các địa phương hoàn tất bàn giao cho nhà đầu tư trong quý 4 năm 2026. Dự án dự kiến hoàn thành thi công, chạy thử vào quý 4 năm 2028 và vận hành thương mại trong năm 2029.

Chủ đầu tư sẽ kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường, hướng tới một công trình hiện đại, bền vững.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, tốc độ tối đa 350 km/giờ. Khi đi vào vận hành với tần suất chỉ 5 phút/chuyến, tuyến này sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến khu đô thị lấn biển Cần Giờ./.