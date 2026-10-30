Huy động 10.000 người 'tổng lực' thi công đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

Sáng 30/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed cùng liên danh tổng thầu chính thức mở đợt ra quân "tổng lực", thi công đồng loạt trên toàn tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân (giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút mở rộng thi công dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: Tuấn Kiệt

Sau gần một năm kể từ ngày động thổ vào tháng 12/2025, dự án đã hoàn tất hàng loạt phần việc nền tảng từ khảo sát địa chất, làm đường công vụ cho đến thi công cọc khoan nhồi tại Depot Cần Giờ, cầu chính Cần Giờ và các cầu đặc biệt như Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà. Sự kiện phiến dầm bê tông đầu tiên được đúc thử thành công gần đây đã tạo đà tâm lý thuận lợi để các nhà thầu tự tin bước vào giai đoạn tăng tốc thi công đồng bộ toàn dự án.

Trọng tâm của đợt thi công này, các đơn vị sẽ tập trung nguồn lực tại ga ngầm Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội cùng hệ thống cầu dẫn Cần Giờ. Trong giai đoạn cao điểm, ước tính sẽ có khoảng 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật chuyên sâu làm việc liên tục trên công trường.

Phiến dầm bê tông đầu tiên được đúc thử thành công tại bãi đúc số 1. Ảnh: Tuấn Kiệt

Để duy trì tiến độ gấp rút mà vẫn kiểm soát tốt chất lượng, phía nhà đầu tư dự án cho biết công nghệ thi công công nghiệp hóa được áp dụng triệt để. Khoảng 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được sản xuất tại 3 bãi đúc dầm dọc tuyến trong vòng 15 tháng, duy trì năng lực sản xuất từ 1 đến 2 nhịp mỗi ngày tại mỗi bãi. Hệ thống khuôn đúc 32m và thiết bị vận chuyển, lao lắp dầm tải trọng 900 tấn cũng đã được đưa về công trường để phục vụ công tác lắp dựng.

Về mặt kỹ thuật, dự án quy tụ nhiều công trình quy mô lớn với độ phức tạp cao. Ngay tại điểm đầu tuyến, ga ngầm Bến Thành dài hơn 565m với hố móng sâu khoảng 34m sẽ kết nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tiếp đó là đoạn hầm TBM dài hơn 2km tại khu vực cảng Sài Gòn (sử dụng máy đào đường kính 13m), nối tiếp với hầm đào hở Cut & Cover (dài 321,7m) và hầm hở chữ U (dài 266m).

Điểm nhấn trên toàn tuyến là cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, được thiết kế theo dạng dây văng dầm giàn thép với hai trụ tháp chữ A, sở hữu nhịp chính dài 360m cùng hơn 4km cầu dẫn hai đầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đánh giá về ý nghĩa của công trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhận định đây là dự án hạ tầng mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho việc mở rộng không gian phát triển và hình thành động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn 2026–2030.

Ông nhấn mạnh việc triển khai thành công tuyến đường sắt này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, nhà đầu tư và sự đồng thuận của người dân. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị phía VinSpeed chủ động huy động các nhà thầu uy tín, hợp tác với các tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới và thành lập Hội đồng chuyên gia cấp cao để giám sát, xử lý kịp thời các hạng mục công nghệ phức tạp như hệ thống cấp điện, thông tin tín hiệu và điều khiển tàu tự động.

Theo lộ trình đặt ra, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được các địa phương hoàn tất trong quý IV/2026. Công trình dự kiến hoàn thành thi công vào quý IV/2028 để bước vào giai đoạn chạy thử, trước khi chính thức đưa vào khai thác thương mại trong năm 2029.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt dài khoảng 54km với vận tốc thiết kế 350km/h này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ xuống còn khoảng 13 phút, mở ra cơ hội kết nối giao thông và phát triển kinh tế biển mạnh mẽ cho thành phố.