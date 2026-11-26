Tháng 7/2000, Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM chính thức đi vào hoạt động với 2 cổ phiếu niêm yết đầu tiên là REE và SAM. Từ một thị trường sơ khai, quy mô nhỏ, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã phát triển thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính, với hàng triệu tài khoản giao dịch và giá trị vốn hóa lên tới hàng triệu tỷ đồng.

Từ 2 cổ phiếu đến kênh dẫn vốn hàng triệu tỷ đồng

Điểm thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô thị trường mà còn ở vai trò huy động vốn cho doanh nghiệp. Theo số liệu, từ năm 2000 đến nay, TTCK đã huy động khoảng 1,4 triệu tỷ đồng thông qua các hoạt động phát hành riêng lẻ, IPO và quyền mua cổ phiếu.

Sau 30 năm phát triển, TTCK Việt Nam đã huy động khoảng 1,4 triệu tỷ đồng.

Thông qua phát hành cổ phiếu, doanh nghiệp có thể tăng vốn chủ sở hữu, bổ sung nguồn lực mở rộng sản xuất kinh doanh mà không làm gia tăng nghĩa vụ trả nợ và chi phí lãi vay như khi sử dụng vốn tín dụng. Trong khi đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tạo thêm lựa chọn huy động vốn trung và dài hạn, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa cơ cấu tài chính.

Quy mô thị trường hiện nay phản ánh rõ quá trình phát triển đó. Cuối tháng 10/2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10,14 triệu tỷ đồng, tương đương gần 79% GDP năm 2025. Số lượng tài khoản chứng khoán vượt 14,38 triệu, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên gần 24.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa vốn hóa, thanh khoản và vốn huy động thực tế. Vốn hóa phản ánh giá trị thị trường của cổ phiếu đang lưu hành, còn thanh khoản thể hiện giá trị mua bán trên thị trường thứ cấp. Chỉ các hoạt động phát hành mới, chào bán cổ phần hoặc huy động trực tiếp mới tạo thêm nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Diễn biến năm 2026 cho thấy hoạt động huy động vốn qua thị trường đang có thêm động lực. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp huy động gần 565.000 tỷ đồng qua TTCK, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn huy động qua chào bán cổ phiếu tăng gần 69%.

Mức tăng này cho thấy kênh cổ phiếu đang được doanh nghiệp quan tâm hơn trong việc bổ sung vốn chủ sở hữu. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển hạ tầng và chuyển đổi công nghệ ngày càng lớn, khả năng huy động vốn từ thị trường sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp.

Dù vậy, con số huy động vốn mới chỉ phản ánh một phần đóng góp của thị trường. Hiệu quả dẫn vốn còn phụ thuộc vào việc nguồn tiền được phân bổ đến đâu, sử dụng như thế nào và có tạo ra năng lực sản xuất, kinh doanh mới hay không.

Nhu cầu vốn hàng chục triệu tỷ đồng đặt ra yêu cầu mới

Nếu giai đoạn đầu tập trung xây dựng hạ tầng, mở rộng quy mô và thu hút nhà đầu tư, thì giai đoạn tới đòi hỏi TTCK phát huy rõ hơn vai trò cung ứng vốn dài hạn.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giai đoạn 2026–2030 cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, bình quân 7,7 triệu tỷ đồng mỗi năm, cao hơn gấp hai lần giai đoạn 2021–2025.

Để đáp ứng nhu cầu này, hệ thống tài chính không thể chỉ dựa vào tín dụng ngân hàng. Theo mục tiêu được đặt ra trong Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam, doanh nghiệp cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng qua TTCK trong giai đoạn 2026–2030. Điều này đồng nghĩa thị trường phải nâng đáng kể năng lực cung ứng vốn trong những năm tới.

Ông Hoàng Văn Thu cho biết định hướng của cơ quan quản lý là thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, khuyến khích doanh nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường. Cùng với đó là đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Ở thị trường trái phiếu, việc đa dạng hóa sản phẩm, phát triển trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững và nâng cao chất lượng xếp hạng tín nhiệm cũng được xem là những giải pháp quan trọng để mở rộng nguồn vốn trung và dài hạn.

Cơ hội huy động vốn còn đến từ việc FTSE Russell nâng hạng TTCK Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp. Dấu mốc này có thể giúp thị trường tiếp cận thêm dòng vốn quốc tế, nhưng khả năng thu hút và giữ chân nhà đầu tư dài hạn phụ thuộc nhiều vào chất lượng doanh nghiệp, quản trị và tính minh bạch.

Một điểm nghẽn khác nằm ở cơ cấu nhà đầu tư. Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC), cho rằng khoảng 85–90% giá trị giao dịch hằng ngày trên thị trường đến từ nhà đầu tư cá nhân. Trong khi đó, các định chế đầu tư dài hạn vẫn chưa phát triển tương xứng.

Theo ông Nyvene, thị trường cần chuyển từ tư duy thu hút dòng vốn sang xây dựng năng lực hình thành vốn (Capital Formation). Điều này đòi hỏi thay đổi đồng thời từ cả phía doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ở phía doanh nghiệp, nhiều công ty chưa chuẩn hóa đầy đủ báo cáo tài chính, cấu trúc tài chính và hệ thống quản trị, gây khó khăn khi tiếp cận các quỹ đầu tư tổ chức, đặc biệt là nhà đầu tư quốc tế. Với doanh nghiệp có kế hoạch IPO, việc nâng chuẩn quản trị và minh bạch cần được thực hiện từ sớm, thay vì chỉ hoàn thiện khi chuẩn bị lên sàn.

Về phía nhà đầu tư, ông Nyvene đề xuất phát triển quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ ETF và các định chế quản lý tài sản để tập hợp nguồn tiền tiết kiệm trong nước thành dòng vốn đầu tư dài hạn. Khi tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức tăng lên, thị trường sẽ có thêm lực lượng đầu tư dựa trên phân tích cơ bản và tầm nhìn dài hạn, giảm sự phụ thuộc vào giao dịch ngắn hạn.

Quan điểm này cũng tương đồng với nhận định của ông Nguyễn Đức Quân Tùng, Tổng giám đốc OCBS. Theo ông, sau giai đoạn mở rộng quy mô, thị trường cần tập trung nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, phát triển nhà đầu tư dài hạn và cải thiện hiệu quả phân bổ vốn. Nâng hạng chỉ mở ra cơ hội tiếp cận dòng tiền quốc tế; khả năng giữ chân dòng vốn phụ thuộc vào mức độ minh bạch và chất lượng vận hành của thị trường.

Sau 30 năm, TTCK Việt Nam đã chứng minh khả năng huy động nguồn lực quy mô lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trước nhu cầu vốn hàng chục triệu tỷ đồng trong giai đoạn tới, thách thức lớn là đưa nguồn vốn đến đúng doanh nghiệp, đúng lĩnh vực và tạo ra hiệu quả đầu tư thực chất. Đây sẽ là thước đo quan trọng cho vai trò của TTCK trong chu kỳ phát triển tiếp theo.