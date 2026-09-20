Hủy diệt Utrecht 5-0, Feyenoord áp sát đỉnh bảng khiến đối thủ lún sâu

📊 Xem thống kê chi tiết trận Feyenoord 5-0 Utrecht: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Feyenoord5 - 0UtrechtKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Feyenoord tiếp đón Utrecht.

6'Anis Hadj Moussa mở tỷ số sớm cho Feyenoord

Ngay phút thứ 6, Anis Hadj Moussa đã đưa Feyenoord vươn lên dẫn trước 1-0 sau đường kiến tạo chuẩn xác của Givairo Read. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn từ sớm, và nếu giữ vững tỷ số này, Feyenoord tạm thời củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 điểm.

9'Nacho Ferri nhân đôi cách biệt cho Feyenoord

Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, Feyenoord tiếp tục thăng hoa khi Nacho Ferri dứt điểm chuẩn xác từ đường kiến tạo của Mika Mármol ở phút 9, nâng tỷ số lên 2-0. Khởi đầu bùng nổ giúp đội chủ nhà nắm trọn thế chủ động trên sân Stadion Feijenoord.

13'Feyenoord áp đảo hoàn toàn sau hai bàn dẫn

Sau khi sớm vươn lên dẫn 2-0, Feyenoord tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thế trận tấn công vượt trội. Đội chủ nhà đã tung ra tới 4-0 cú dứt điểm (trúng đích 3-0), khiến Utrecht hoàn toàn chịu trận và chưa thể có pha bắn phá nào về phía khung thành đối phương dù giữ 48% thời lượng bóng.

25'Feyenoord áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau 25 phút bóng lăn, Feyenoord đang nắm giữ thế trận một chiều khi kiểm soát bóng tới 67% - 33%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá với tỷ lệ dứt điểm áp đảo 8 - 0 (trúng đích 4 - 0), khiến Utrecht hoàn toàn chịu trận và chưa tạo ra bất kỳ pha hãm thành đáng chú ý nào.

31'Utrecht sớm thay đổi nhân sự sau ba bàn thua

Phút 31, Utrecht có sự điều chỉnh đội hình khi Joris van Overeem được tung vào sân thế chỗ Artem Stepanov. Bị dẫn trước 0-3 từ khá sớm, ban huấn luyện đội khách buộc phải làm mới tuyến giữa nhằm ngăn chặn sức ép dồn dập từ đối thủ.

33'Anis Hadj Moussa nâng tỷ số lên 3-0 cho Feyenoord

Phút 33, Anis Hadj Moussa ghi bàn giúp Feyenoord nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Utrecht. Đội chủ sân Stadion Feijenoord tiếp tục thể hiện sự áp đảo tuyệt đối về thế trận ngay trong hiệp một.

37'Feyenoord áp đảo hoàn toàn Utrecht

Tiến tới phút 37, Feyenoord hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với cách biệt 3-0 cùng tỷ lệ cầm bóng vượt trội 63% - 37%. Sức ép liên tục giúp đội chủ nhà tung ra tới 10 - 1 pha dứt điểm, trong đó có 5 - 0 lần trúng đích, khiến Utrecht gần như không thể lên bóng phản kháng.

45'Utrecht điều chỉnh nhân sự ở cuối hiệp một

Phút 45, Utrecht quyết định có sự thay đổi người khi Yoann Cathline được tung vào sân thế chỗ cho Ángel Alarcón. Đội khách buộc phải tìm kiếm làn gió mới trong bối cảnh đang bị dẫn sâu 0-3 và lép vế hoàn toàn trước Feyenoord.

45'Utrecht điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 45, Utrecht quyết định có sự thay đổi người khi Marius Broholm được tung vào sân thế chỗ Davy Van Den Berg. Đội khách đang phải chịu sức ép rất lớn khi để Feyenoord dẫn trước 3-0 và chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 38%.

45'Utrecht thay người sớm cuối hiệp một

Phút 45, ban huấn luyện Utrecht quyết định làm mới đội hình khi tung S. van Duijn vào sân thế chỗ Adrian Blake. Đội khách đang trải qua hiệp đấu vô cùng khó khăn và bị dẫn 0-3, vì vậy sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp họ cải thiện thế trận trước sức ép vượt trội của Feyenoord.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Feyenoord áp đảo hoàn toàn sau giờ nghỉ

Bước sang phút 50, Feyenoord vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận khi nắm giữ 61% - 39% thời lượng kiểm soát bóng và duy trì tỷ số cách biệt 3-0. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương với số pha dứt điểm vượt trội 11 - 1 (trúng đích 5 - 0), khiến Utrecht gần như chỉ biết căng mình chống đỡ và phạm lỗi tới 7 - 14 lần.

53'Luciano Valente nâng tỷ số lên 4-0 từ chấm phạt đền

Phút 53, Luciano Valente thực hiện thành công quả phạt đền để nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Feyenoord. Đội chủ nhà tiếp tục phô diễn sức mạnh áp đảo hoàn toàn trước Utrecht, và nếu giữ nguyên tỷ số này, họ sẽ tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 điểm.

61'Feyenoord rút Mika Mármol ra nghỉ

Phút 61, Feyenoord thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Javi López được tung vào sân thế chỗ Mika Mármol. Đang dẫn sâu Utrecht 4-0, đội chủ sân Stadion Feijenoord thi đấu rất thong dong nhằm bảo toàn lực lượng lẫn lợi thế an toàn.

61'Feyenoord làm mới hàng công

Phút 61, Feyenoord thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Gaoussou Kyassou Diarra được tung vào sân thế chỗ Nacho Ferri. Với lợi thế dẫn trước 4-0 an toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán xoay tua lực lượng và trao cơ hội cho các phương án tấn công mới.

62'Marius Broholm phạm lỗi nhận thẻ vàng

Phút 62, Marius Broholm bên phía Utrecht phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đang bị dẫn trước 0-4 tại Stadion Feijenoord, đội khách ngày càng gặp nhiều bế tắc trước thế trận áp đảo từ Feyenoord.

62'Feyenoord áp đảo hoàn toàn Utrecht

Bước sang phút 62, Feyenoord vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với cách biệt 4-0 an toàn và tỷ lệ cầm bóng 59% - 41%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành đối phương khi áp đảo về số pha dứt điểm 13-4 (trúng đích 7-3), trong khi Utrecht phản kháng yếu ớt và phải phạm lỗi tới 16 lần để ngăn cản sức ép.

64'Gaoussou Kyassou Diarra nâng tỷ số lên 5-0 cho Feyenoord

Phút 64, đón đường kiến tạo từ Gjivai Zechiel, Gaoussou Kyassou Diarra dứt điểm chính xác nới rộng cách biệt lên 5-0 cho Feyenoord. Một ngày thi đấu hoàn toàn áp đảo của đội chủ nhà, và nếu giữ tỷ số này, họ sẽ tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 14 điểm.

67'Feyenoord rút Gjivai Zechiel ra nghỉ

Phút 67, Feyenoord thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Tobias van den Elshout được tung vào sân thay thế cho Gjivai Zechiel. Nắm lợi thế dẫn trước 5-0 đầy áp đảo, ban huấn luyện đội chủ nhà hoàn toàn chủ động xoay tua lực lượng nhằm giữ sức cho các trụ cột.

67'Feyenoord rút Charles Vanhoutte nghỉ ngơi

Phút 67, Feyenoord quyết định đưa Sem Steijn vào sân thế chỗ cho Charles Vanhoutte. Nắm lợi thế dẫn trước 5-0 đầy an toàn, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột trong phần còn lại của trận đấu.

69'Utrecht điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 69, Utrecht tiến hành thay đổi nhân sự khi Jakov Medic được tung vào sân thế chỗ cho Matisse Didden. Đội khách cần củng cố lại sự chắc chắn sau khi liên tiếp phải nhận bàn thua từ Feyenoord.

70'Javi López nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 70, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Javi López bên phía Feyenoord sau một tình huống phạm lỗi. Dù đội chủ nhà đang dẫn sâu 5-0, hậu vệ này vẫn cần phải thi đấu thận trọng hơn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73'Gaoussou Kyassou Diarra nhận thẻ vàng

Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Gaoussou Kyassou Diarra của Feyenoord sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn sâu với tỷ số 5-0 và cầm chắc thế trận trên sân Stadion Feijenoord, đội chủ nhà vẫn phải chú ý hơn tới sự kỷ luật khi đã liên tiếp nhận án phạt thẻ trong ít phút qua.

74'Feyenoord áp đảo hoàn toàn Utrecht

Bước sang phút 74, Feyenoord tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi dẫn 5-0 và nắm 57% thời lượng kiểm soát bóng. Sự vượt trội của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm áp đảo 14-7 (trúng đích 8-2), trong khi Utrecht gần như vỡ trận và phải liên tục phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng.

78'Feyenoord rút Targhalline nghỉ ngơi nhường chỗ cho Nelson

Phút 78', Feyenoord tiến hành thay đổi nhân sự khi Reiss Nelson được tung vào sân thế chỗ cho Oussama Targhalline. Với cách biệt an toàn 5-0 cùng thế trận áp đảo hoàn toàn, ban huấn luyện đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình trong những phút cuối.

80'Thẻ vàng cho Nikolas Panagiotou

Phút 80, hậu vệ Nikolas Panagiotou của Utrecht phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn sâu 0-5, tình huống này càng cho thấy sự bế tắc và ức chế tâm lý của đại diện đến từ Utrecht.

86'Feyenoord áp đảo hoàn toàn Utrecht

Tiến về những phút cuối trận, Feyenoord vẫn duy trì thế trận áp đảo tuyệt đối trước Utrecht khi dẫn sâu 5-0. Đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội ở khâu tấn công với số pha dứt điểm lên tới 21 - 7, trong đó có 12 - 2 lần trúng đích. Trong khi đó, Utrecht hoàn toàn vỡ trận và buộc phải phạm lỗi tới 10 - 21 lần để hạn chế sức ép.

KTKết thúc: Feyenoord 5-0 Utrecht

Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 19:08 20/09/2026

Feyenoord bước vào màn tiếp đón Utrecht tại sân vận động Stadion Feijenoord vào lúc 17h15 ngày 20/09/2026 với nhiệm vụ tối thượng là duy trì sự bám đuổi gắt gao với nhóm dẫn đầu. Đội bóng thành Rotterdam hiện nắm giữ những lợi thế rõ rệt để thu hẹp khoảng cách và tiếp tục cuộc đua ở đỉnh bảng xếp hạng.

Phong độ đối lập giữa hai đầu bảng xếp hạng

Hiện tại, Feyenoord đang duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Thành tích này phản ánh rõ nét màn trình diễn ổn định của đội chủ nhà trong giai đoạn vừa qua. Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, Feyenoord hoàn toàn bất bại khi giành được 3 trận thắng và 2 trận hòa. Khả năng kiểm soát nhịp độ thi đấu và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định giúp đội bóng chủ sân Stadion Feijenoord liên tục tích lũy điểm số quý giá để giữ vững vị thế cạnh tranh trực tiếp ở nhóm trên.

Trái ngược với sự ổn định của đối thủ, Utrecht lại đang trải qua giai đoạn khó khăn khi rơi xuống vị trí thứ 13 với vỏn vẹn 5 điểm. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đoàn quân này chỉ có được đúng 1 chiến thắng, hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại. Những kết quả nghèo nàn liên tiếp khiến Utrecht lún sâu vào nửa dưới bảng xếp hạng, đồng thời bộc lộ sự thiếu ổn định trong việc duy trì áp lực qua từng vòng đấu.

Lợi thế áp đảo từ lịch sử đối đầu

Không chỉ vượt trội về phong độ hiện tại, Feyenoord còn nắm giữ ưu thế tâm lý rất lớn nhờ thành tích chạm trán áp đảo trong quá khứ. Ở 5 lần so tài gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Feyenoord giành chiến thắng tới 4 trận, trong khi Utrecht chỉ có duy nhất 1 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng hòa nhau trong chuỗi trận này.

Sự chênh lệch tới 9 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng càng tô đậm thêm sự khác biệt về thực lực giữa đôi bên ở thời điểm hiện tại. Khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stadion Feijenoord, Feyenoord rõ ràng đang nắm mọi yếu tố cần thiết để kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi lên một đối thủ đang có tâm lý bất ổn như Utrecht.

Kỳ vọng vào thế trận chủ động của đội chủ nhà

Với mục tiêu bám đuổi ngôi đầu, Feyenoord nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt sức ép liên tục ngay sau tiếng còi khai cuộc. Điểm tựa sân nhà Stadion Feijenoord cùng chuỗi trận bất bại kéo dài là cơ sở vững chắc để họ vận hành lối đá kiểm soát và tìm kiếm những khoảng trống nơi hệ thống phòng ngự của đối phương.

Về phần mình, Utrecht buộc phải chơi thận trọng và trông cậy vào việc tổ chức đội hình thấp nhằm hạn chế tối đa các đợt hãm thành từ đội chủ nhà. Dẫu vậy, phong độ nghèo nàn thời gian qua cùng bất lợi về mặt sân bãi khiến khả năng tạo nên bất ngờ của đội khách trở nên vô cùng thử thách. Một thế trận áp đảo và hướng tới trọn vẹn điểm số là kịch bản được giới chuyên môn nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Rotterdam.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)