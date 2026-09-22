Huy chương Vàng đầu tiên của Việt Nam tại Asian Games 2026

Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên mang về Huy chương Vàng đầu tiên. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Xuất sắc ở chung kết

Bước vào trận chung kết tại Nhà thi đấu Toyohashi, đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đối đầu 3 võ sĩ Iran Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Amini Soumeh Kabodin Depideh.

Iran duy trì phong độ ổn định từ đầu giải và lựa chọn bài quyền Papuren cho trận tranh Huy chương Vàng. Trong khi đó, 3 võ sĩ Việt Nam trình diễn bài Tomari Bassai với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, bảo đảm sự đồng đều về kỹ thuật và nhịp độ.

Ở phần bunkai (biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật của bài kata trong tình huống đối kháng), Nguyễn Ngọc Trâm cùng 2 đồng đội tiếp tục thể hiện sự ăn ý và sức mạnh trong từng động tác.

Màn trình diễn của các võ sĩ Việt Nam. (Ảnh: Bùi Lượng)

Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam nhận được các mức điểm 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 từ năm trọng tài. Kết quả, Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran để bước lên bục cao nhất.

Sau khi giành Huy chương Vàng, thay mặt toàn đội, Nguyễn Ngọc Trâm bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi cùng đồng đội giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị trong thời gian rất dài cho giải đấu này và luôn nhắc nhau không được bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Tôi mong các vận động viên ở những nội dung, môn thi đấu còn lại sẽ tiếp tục nỗ lực, thi đấu hết sức mình để mang thêm thành tích về cho thể thao Việt Nam”, Ngọc Trâm chia sẻ.

Hành trình toàn thắng

Đáng chú ý, bộ 3 Việt Nam không để mất phiếu thắng nào trong cả 3 vòng đấu tại Asian Games năm nay.

Ở tứ kết, với tư cách đương kim vô địch, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên lựa chọn bài Papuren. Sự đồng đều trong động tác, nhịp độ và kỹ thuật giúp đội nhận các mức điểm 8,5; 7,8; 8,4; 7,7 và 7,9, qua đó vượt qua Nepal 5-0.

Đến bán kết gặp Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam chuyển sang bài Tomari Bassai và tiếp tục giành chiến thắng 5-0. Năm trọng tài lần lượt chấm 8,0; 8,1; 8,1; 8,5 và 8,5 điểm.

Ở nhánh đấu còn lại, Iran cũng thể hiện phong độ tốt khi lần lượt thắng Thái Lan tại tứ kết và Philippines ở bán kết với cùng tỷ số 5-0, trước khi gặp Việt Nam trong trận tranh ngôi vô địch.

Như vậy, tấm Huy chương Vàng chiều 22/9 giúp kata đồng đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công thành tích từng đạt được tại Asian Games 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Khi đó, Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên giành chức vô địch. Tại kỳ Đại hội lần này, Ngọc Trâm tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đội hình mới cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Các võ sĩ Việt Nam ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Bùi Lượng)

Đây cũng là kỳ Asian Games đáng nhớ với Bùi Ngọc Nhi. Trước khi cùng đồng đội giành Huy chương Vàng, cô đã đoạt Huy chương Đồng kata cá nhân nữ ngày 20/9.

Quan trọng hơn, chức vô địch kata đồng đội nữ mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 2026, tạo thêm động lực cho các vận động viên trong những ngày thi đấu tiếp theo. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 Huy chương Vàng trở lên tại Đại hội.

Ngay sau trận chung kết, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân trao thưởng 50 triệu đồng cho 3 vận động viên. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Trâm.