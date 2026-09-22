Huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam ở ASIAD 20

Đội kata đồng đội nữ bảo vệ thành công HCV ASIAD. Ảnh: Bùi Lượng.

Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên đánh bại đội Iran 5-0 trong trận chung kết kata đồng đội nữ tại nhà thi đấu Toyohashi (Aichi, Nhật Bản), qua đó mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20. Hai kỳ ASIAD gần nhất, HCV kata đồng đội nữ đều thuộc về karate Việt Nam.

Iran là đối thủ không dễ chịu khi duy trì phong độ ổn định từ đầu giải. Trong trận tranh HCV, ba võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren. Họ nhập cuộc đầy quyết tâm và hoàn thành bài biểu diễn với độ đồng đều cao.

Chiều ngược lại, Nguyễn Ngọc Trâm cùng hai đồng đội lựa chọn bài Tomari Bassai. Các cô gái Việt Nam thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và đồng bộ. Đặc biệt, phần bunkai (biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật của bài kata trong tình huống đối kháng) được thực hiện giàu sức mạnh, khiến các cô gái Việt Nam nhận được nhiều tràng pháo tay từ cổ động viên Nhật Bản.

Bảng điểm chung kết kata đồng đội nữ ASIAD 20. Đồ họa: ASIAD 20.

Ba cô gái Việt Nam nhận đánh giá cao hơn đối thủ từ cả 5 trọng tài. Điểm số của họ lần lượt là 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6. Đáng chú ý, trọng tài thứ tư chấm đội Việt Nam 8,3 điểm, trong khi Iran nhận 7,6 điểm.

Trước đó, đội kata nữ Việt Nam thể hiện phong độ áp đảo trong suốt hành trình tới chức vô địch. Trước trận chung kết, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên lần lượt vượt qua Nepal ở tứ kết và Đài Loan (Trung Quốc) tại bán kết với cùng tỷ số 5-0.

Ba năm trước tại ASIAD Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành HCV nội dung này. Đến ASIAD 20, Ngọc Trâm tiếp tục là trụ cột trong đội hình mới, bên cạnh hai "tân binh" Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, giúp Việt Nam bảo vệ HCV nội dung này.

Tấm HCV đồng đội cũng giúp Ngọc Nhi có huy chương thứ hai tại ASIAD 20. Trước đó, VĐV 18 tuổi giành HCĐ kata cá nhân nữ hôm 20/9 sau khi thắng Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1.

Chiến thắng của bộ ba VĐV karate đã mang về HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở Á vận hội. Nó có giá trị tinh thần cực kỳ to lớn trong bối cảnh cuộc cạnh tranh tại sân chơi châu lục đang trở nên ngày càng quyết liệt. Mục tiêu của thể thao Việt Nam ở ASIAD năm nay là từ 4 HCV trở lên.

Sau chức vô địch của đội kata nữ, đoàn Việt Nam có 4 huy chương tại ASIAD 20, gồm 1 HCV và 3 HCĐ. Ngoài HCĐ của Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCĐ kumite nữ hạng 68 kg sau chiến thắng sít sao trước Kama Tsubasa hôm 21/9. Tấm HCĐ còn lại thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi ở nội dung teqball đôi nam nữ.