Huy chương thứ năm của Việt Nam ở ASIAD 20

Thu Vinh (áo đỏ) trong phần thi sáng 23/9. Ảnh: Bùi Lượng.

Bộ ba tay súng hoàn thành bài thi với tổng điểm 1719 và có 46 lần bắn trúng hồng tâm, qua đó về đích ở hạng ba chung cuộc cũng như mang về huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam trong ngày 23/9 tại trường bắn Aichi, Nhật Bản.

Thu Thủy, Thu Vinh, Thùy Trang đạt 289 điểm ở loạt bắn đầu tiên, ghi 287 điểm ở loạt hai, 285 điểm ở loạt ba, 286 điểm ở loạt bốn, 285 điểm ở loạt năm và 287 ở loạt cuối.

Về cá nhân, Thu Thủy ở lượt đầu và Thùy Trang ở lượt cuối ghi nhiều điểm nhất với 98 điểm. Thành tích cá nhân của các vận động viên ở nội dung đồng đội được dùng để phân định suất vào chung kết nội dung cá nhân.

Thùy Trang là đại diện duy nhất của Việt Nam giành vé vào chung kết, diễn ra lúc 11h30 theo giờ Việt Nam khi là người ghi nhiều điểm nhất đội với 577 điểm. Số điểm của Thu Vinh là 574 và Thu Thủy là 568.

Bảng xếp hạng chung cuộc 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Đồ họa: ASIAD 20.

Ở ASIAD 19, bắn súng nữ Việt Nam không giành bất kỳ huy chương nào. Huy chương vàng 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ ASIAD 20 thuộc về Yao Qianxun, Jiang Ranxin và Shen Yiyao của Trung Quốc khi ghi 1735 điểm cũng như bắn trúng hồng tâm 56 lần. Đội Hàn Quốc với Choo Gae-un, Kim Bo-mi và Oh Ye-jin nhận huy chương bạc với 1730 điểm cùng 55 lần bắn trúng hồng tâm. Choo có điểm cao nhất cả trận chung kết với 582 điểm, nhưng chỉ về nhì.