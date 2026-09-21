Huy chương thứ ba của Việt Nam tại ASIAD 2026

Nguyễn Thị Diệu Ly giành chiến thắng cảm xúc trước Kama Tsubasa. Ảnh: Bùi Lượng.

Nguyễn Thị Diệu Ly thắng sát nút Kama Tsubasa của chủ nhà Nhật Bản ở trận tranh huy chương đồng kumite đơn nữ hạng cân 68 kg tại nhà thi đấu Toyohashi, Aichi. Cả hai đều có 1 điểm yuko (đấm thẳng hoặc đấm móc (tsuki/uchi) trúng ngực, bụng, mặt hoặc cổ đối thủ) và 1 điểm ippon (đấm/đá thượng đẳng (jodan - vùng đầu, mặt, cổ) hoặc bất kỳ kỹ thuật ghi điểm nào thực hiện khi đối thủ đã ngã hoặc bị quật ngã).

1 điểm yuko được tính 1 điểm và 1 điểm ippon được tính 3 điểm. Như vậy, tổng điểm của hai võ sĩ đều là 4. Nhưng Diệu Ly có điểm senshu (ghi điểm đầu tiên) nên giành thắng lợi và nhận huy chương đồng.

Trước đó ở tứ kết, vận động viên người Hà Nội thua Li Qiaoqiao của Trung Quốc 1-4.

Bảng điểm trận tranh hạng ba kumite đơn nữ hạng 68 kg. Đồ họa: ASIAD 20.

Đây là huy chương thứ ba của Việt Nam và là huy chương thứ hai của karate Việt Nam tại ASIAD 20. Cả ba đều là huy chương đồng.

Sáng 20/9, ở nội dung biểu diễn đơn nữ karate, Bùi Ngọc Nhi thắng Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1. Ở nội dung đôi nam nữ teqball, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đánh bại cặp đôi Dsouza Quimcy Joaquim, Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ với tỷ số 2-0.

Đây không phải lần đầu Diệu Ly thắng Tsubasa ở trận tranh huy chương kumite hạng 68 kg. Hồi cuối tháng 6, vận động viên 20 tuổi vượt qua đối thủ Nhật Bản này để giành huy chương vàng giải karate châu Á ở Indonesia. Đây là một trong 7 huy chương vàng trong sự nghiệp của Diệu Ly. Cô là em ruột của vận động viên karate Nguyễn Thị Ngoan.