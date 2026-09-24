Huy chương bạc đầu tiên của Việt Nam ở ASIAD 20

Đinh Văn Tâm thua Ou Jiaming 0-2 trong trận chung kết ở trung tâm võ thuật Aichi, Nhật Bản. Ở hiệp 1, đại diện Việt Nam thua 1-2 dù đối thủ Trung Quốc bị ngã 1 lần. Tới hiệp 2, Văn Tâm bị áp đảo và chịu thất bại với tỷ số 0-5. Hiệp cuối, võ sĩ sinh năm 2005 nhận thất bại 1-7 dù Jiaming ngã thêm lần nữa.

Bảng điểm chung kết tán thủ wushu 56 kg nam. Đồ họa: ASIAD 20.

Văn Tâm từng thắng Jiaming 2-1 ở chung kết tán thủ thế giới 2025, khi cả hai cùng thi đấu ở hạng 52 kg.

Tại ASIAD 20, hai võ sĩ chuyển sang hạng cân mới và Văn Tâm không thể tái lập chiến thắng trước đối thủ 19 tuổi. Dù vậy, võ sĩ người Hrê vẫn mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại đại hội. Trước đó, Việt Nam đã có 1 huy chương vàng và 8 huy chương đồng.

Tấm HCB của Văn Tâm cũng là huy chương thứ năm của wushu Việt Nam tại ASIAD 20. Trong ngày 23/9, đội tuyển wushu đã giành 4 HCĐ. Ở nội dung biểu diễn, Dương Thúy Vi đứng thứ ba ở kiếm thuật và thương thuật. Ở nội dung tán thủ, Nguyễn Thị Thu Thủy giành HCĐ hạng 60 kg nữ, Hứa Văn Đoàn về thứ ba hạng 60 kg nam, còn Nguyễn Khắc Kiên giành HCĐ hạng 65 kg nam.

Trên hành trình vào chung kết, Văn Tâm lần lượt thắng Baylon Carlos Junior của Philippines ở vòng 1/8, Amin Ullah của Pakistan ở tứ kết và Sinaga Fereddy của Indonesia ở bán kết, cùng với tỷ số 2-0.

Đây là kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp của võ sĩ 21 tuổi. Trước đó, Văn Tâm từng giành HCV hạng 52 kg tại giải wushu châu Á 2024.