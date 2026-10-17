Hủy bản án sơ thẩm do bị cáo có dấu hiệu phạm tội giết người

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22-7-2025, do mâu thuẫn trước đó, Sơn điều khiển ô tô, nhấn ga tông anh V.C.H. (ở phường Bình Phước) khi anh này đi bộ qua đường D9, khu phố Tiến Hưng 6, phường Bình Phước. Hậu quả, anh H. bị té xuống đường, thương tích 14%. Ngày 24-7-2025, Sơn đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị hủy án sơ thẩm vì cho rằng hành vi lái xe tông trực diện vào bị hại có dấu hiệu tước đoạt tính mạng, việc nạn nhân không tử vong là do nguyên nhân khách quan. Xét thấy đề nghị này có căn cứ, hội đồng xét xử quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.